MaxMonitor Ratings: ЕС «побеждает» ЕАЭС

Ереван/Медиамакс/. Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а с Европейским союзом (ЕС) недавно подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП).

Армянские СМИ часто пишут об этих структурах, и разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки медиа MaxMonitor отныне будет ежемесячно представлять картину освещения ЕАЭС и ЕС в армянском медиаполе.



По итогам мониторинга 130 информационных сайтов за февраль 2018 года ЕС упоминался почти вдвое больше, чем ЕАЭС.

Фото: Медиамакс

Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.



Специалисты MaxMonitor анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют положительные, нейтральные и негативные упоминания.



Данные за февраль 2018 года доступны в нижеприведенной таблице.

Фото: Медиамакс

Из таблицы становится ясно, что ЕАЭС подвергался большей критике, чем ЕС. Следует отметить, что для анализа отбирались только связанные с Арменией публикации.



Система Maxmonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.