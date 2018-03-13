Марио Варгас Льоса: «Популизм - главный враг наших дней»

Один из самых выдающихся писателей нашего времени, лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса помимо написания книг ведет упорную борьбу за гражданские права и свободы. В своей новой книге «The Call of the Tribe» («Зов племени») он пишет о либеральном мышлении, выражая слова признательности семи писателям и мыслителям, которые считаются первопроходцами либерализма.
El Pais побеседовал с писателем о либерализме, интеллектуальной слепоте и угрозах, с которыми сталкивается сегодня демократия.
Посягательства на либеральное мышление
Либеральное мышление находится под прицелом идеологий, которые являются врагами свободы и справедливо воспринимают либерализм в качестве самого ярого противника. Фашизм и коммунизм атаковали либерализм, в основном превратив его в карикатуру и связав с консерватизмом. Однако демократия продвинулась вперед и права человека получили признание в основном благодаря мыслителям-либералам.
Фото: Ximena Garrigues y Sergio Moya/El Pais
Либерализм стимулирует различия, признавая, что общество состоит из самых разных людей, и важно соблюдать эти различия. Это не идеология: идеология является секулярной религией
Либерализм защищает несколько основопологающих идей: свободу, индивидуализм, отказ от коллективизма и национализма, иначе говоря – выступает против всех тех идеологий и доктрин, которые ограничивают или уничтожают свободу в обществе.
Почему либералы отвергают национализм?
Национализм и свобода несовместимы. Достаточно поцарапать поверхность, чтобы понять, что национализм содержит в себе долю расизма. Если вы верите в то, что принадлежность к определенной стране, нации, расе или религии – это приоритет, ценность сама по себе, значит, вы ставите себя выше других.
Фото: Ximena Garrigues y Sergio Moya/El Pais
А расизм неизбежно приводит к насилию и подавлению свободы.
Основные вызовы для западной демократии сегодня
Самый главный враг современности – это популизм. Марксизм уже находится на обочине политической жизни, чего не скажешь о популизме. Популизм расшатывает демократию изнутри.
Что такое государство?
Либералы хотят эффективного, но неинвазивного государства. Государство, которое обеспечит свободы и равные возможности.
Фото: Ximena Garrigues y Sergio Moya/El Pais
Безусловно, существуют и искажения либерализма. Например, есть экономисты, которые абсолютно убеждены в том, что свобода может быть достигнута исключительно путем экономических реформ. Я не согласен: на мой взгляд, идеи важнее экономических реформ.
Угрожает ли политкорректность свободе?
Политкорректность – враг свободы, поскольку отрицает честность и аутентичность. Мы должны рассматривать ее в качестве искажения правды.
Фейковые новости
Это новое определение для старых реалий. Коммунизм был невероятно «умен» в плане искажения реальности, оказывая давление на честных людей и заменяя неправду ложными истинами.
Фото: Ximena Garrigues y Sergio Moya/El Pais
Сегодня мы имеем дело с технологической революцией, которая скорее подрывает, нежели укрепляет демократию. Эта технология может использоваться в разных целях, но враги демократии и свободы используют ее для продвижения своих целей.
Это реальность, которой нам приходится противостоять, но, к сожалению, наши средства для все еще ограничены. Мы подвергаемся бомбардировкам благодаря технологии, которая служит лжи и пост-правде, и если мы не будем противостоять этому явлению, оно может стать действительно разрушительным.
Подготовили Мари Тарьян и Сона Мирзоян
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