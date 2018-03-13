Марио Варгас Льоса: «Популизм - главный враг наших дней»

Один из самых выдающихся писателей нашего времени, лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса помимо написания книг ведет упорную борьбу за гражданские права и свободы. В своей новой книге «The Call of the Tribe» («Зов племени») он пишет о либеральном мышлении, выражая слова признательности семи писателям и мыслителям, которые считаются первопроходцами либерализма.



El Pais побеседовал с писателем о либерализме, интеллектуальной слепоте и угрозах, с которыми сталкивается сегодня демократия.



Посягательства на либеральное мышление



Либеральное мышление находится под прицелом идеологий, которые являются врагами свободы и справедливо воспринимают либерализм в качестве самого ярого противника. Фашизм и коммунизм атаковали либерализм, в основном превратив его в карикатуру и связав с консерватизмом. Однако демократия продвинулась вперед и права человека получили признание в основном благодаря мыслителям-либералам.



Марио Варгас Льоса Фото: Ximena Garrigues y Sergio Moya/El Pais

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