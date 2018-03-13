Разыгрывается «добрый ужин» с Рубеном Варданяном

Ереван/Медиамакс/. Инициатива #ДобрыйУжин разыгрывает благотворительный ужин с бизнесменом, филантропом и инвестором Рубеном Варданяном.
Организаторы сообщают, что аукцион стартовал 12 марта и закроется 14 марта в 24:00.
С Рубеном Варданяном сможет поужинать пользователь, который предложит самую крупную сумму пожертвования.
Аукцион начался с предварительной цены в5 000 драмов, а по состоянию на 09:00 часов 13 марта цена достигла 1 500 000 драмов.
Для участия в аукционе необходимо оставить комментарий под этой записью.
Целью «Доброго ужина» является пополнение средств стипендиального фонда старшей школы «Айб» Еревана, чтобы покрыть расходы детей из марзов Армении и Арцаха на обучение. Эти дети будут бесплатно учиться в школе три года.
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