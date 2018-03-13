654 просмотров

Разыгрывается «добрый ужин» с Рубеном Варданяном


Рубен Варданян
Рубен Варданян

Фото: FAST


Ереван/Медиамакс/. Инициатива #ДобрыйУжин разыгрывает благотворительный ужин с бизнесменом, филантропом и инвестором Рубеном Варданяном.

Организаторы сообщают, что аукцион стартовал 12 марта и закроется 14 марта в 24:00.

С Рубеном Варданяном сможет поужинать пользователь, который предложит самую крупную сумму пожертвования.

Аукцион начался с предварительной цены в5 000 драмов, а по состоянию на 09:00 часов 13 марта цена достигла 1 500 000 драмов.

Для участия в аукционе необходимо оставить комментарий под этой записью.

Целью «Доброго ужина» является пополнение средств стипендиального фонда старшей школы «Айб» Еревана, чтобы покрыть расходы детей из марзов Армении и Арцаха на обучение. Эти дети будут бесплатно учиться в школе три года.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Март 13, 2018 09:25
В армянской армии появится институт CIO и научная рота

Армия и Полиция | Март 13, 2018 09:19
Виген Саргсян сказал о новой программе офицерского образования

Общество | Март 13, 2018 09:16
Разыгрывается «добрый ужин» с Рубеном Варданяном
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018