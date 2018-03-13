Разыгрывается «добрый ужин» с Рубеном Варданяном

Ереван/Медиамакс/. Инициатива #ДобрыйУжин разыгрывает благотворительный ужин с бизнесменом, филантропом и инвестором Рубеном Варданяном.



Организаторы сообщают, что аукцион стартовал 12 марта и закроется 14 марта в 24:00.



С Рубеном Варданяном сможет поужинать пользователь, который предложит самую крупную сумму пожертвования.



Аукцион начался с предварительной цены в5 000 драмов, а по состоянию на 09:00 часов 13 марта цена достигла 1 500 000 драмов.



Для участия в аукционе необходимо оставить комментарий под этой записью.



Целью «Доброго ужина» является пополнение средств стипендиального фонда старшей школы «Айб» Еревана, чтобы покрыть расходы детей из марзов Армении и Арцаха на обучение. Эти дети будут бесплатно учиться в школе три года.