Армения и Литва углубляют связи в сфере чрезвычайных ситуаций

Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян принял сегодня посла Литвы в Армении Эрикаса Петрикаса и послов Литвы в 5 странах региона.

В МЧС Армении сообщили, что на встрече обсуждались возможности углубления сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций и защиты населения.



Давид Тоноян отметил, что в армяно-литовском сотрудничестве будут расставлены новые акценты, направленные на повышение уровня противостояния угрозам, а также подготовки и защиты населения.



Министр подчеркнул, что в формате сотрудничества с НАТО также ведутся работы по активизации мероприятий, направленных на защиту и подготовку населения.



Эрикас Петрикас отметил, что армянский опыт централизованного управления чрезвычайными ситуациями (принцип «одного окна») может стать полезным для Литвы.



Посол также высоко оценил работу системы круглосуточного мониторинга особо опасных промышленных объектов.