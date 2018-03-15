«Учить учиться»: установка нового мира

Известный российских психолог Александр Асмолов рассказал о стратегии «учить учиться», рождаемой в условиях вызовов неопределенности, сложности и разнообразия. Представляем вашему вниманию отрывки из интервью ученого сайту ПостНаука.



Не человек овладевает образованием, а образование - человеком



Пути развития образования всегда затрагивали мотивы и интересы людей, и, каким бы странным это ни казалось, в реальности не человек овладевает образованием, а образование - человеком. Ключевой вопрос прошлого, настоящего и будущего не столько в том, каким должно быть образование, а в том, зачем, ради чего оно вообще нужно.



Традиционный подход: процесс трансляции знаний и умений



В образовании существует два конкурирующих подхода. Первый подход традиционный - тот, к которому мы все привыкли. Он рассматривает образование как классический процесс трансляции образцов, знаний, умений и навыков. Так люди могут передавать свой опыт друг другу, чтобы сохранить связь между поколениями.



Один из ярких примеров традиционного подхода - классно-урочная система, созданная епископом Яном Амосом Коменским. По сути это фабрика производства среднего человека. В XXI веке мы сталкиваемся с иными вызовами и задачами, но система Коменского до сих пор существует. Зайдите в любую школу - вы увидите учеников, которые сидят за партами и внемлют учителю. То же самое и в университетах, хотя, казалось бы, это совершенно другое пространство жизни. Но происходит все точно так же: один профессор или доцент стоит и что-то рассказывает студентам, а они его слушают.



Александр Асмолов Фото: «Новая газета»

«Учить учиться»

Фото: startbloggingonline.com

Учитель как интерпретатор смыслов

Фото: startbloggingonline.com

Создать себе комфортный мир