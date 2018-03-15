«Учить учиться»: установка нового мира

Известный российских психолог Александр Асмолов рассказал о стратегии «учить учиться», рождаемой в условиях вызовов неопределенности, сложности и разнообразия. Представляем вашему вниманию отрывки из интервью ученого сайту ПостНаука.
Не человек овладевает образованием, а образование - человеком
Пути развития образования всегда затрагивали мотивы и интересы людей, и, каким бы странным это ни казалось, в реальности не человек овладевает образованием, а образование - человеком. Ключевой вопрос прошлого, настоящего и будущего не столько в том, каким должно быть образование, а в том, зачем, ради чего оно вообще нужно.
Традиционный подход: процесс трансляции знаний и умений
В образовании существует два конкурирующих подхода. Первый подход традиционный - тот, к которому мы все привыкли. Он рассматривает образование как классический процесс трансляции образцов, знаний, умений и навыков. Так люди могут передавать свой опыт друг другу, чтобы сохранить связь между поколениями.
Один из ярких примеров традиционного подхода - классно-урочная система, созданная епископом Яном Амосом Коменским. По сути это фабрика производства среднего человека. В XXI веке мы сталкиваемся с иными вызовами и задачами, но система Коменского до сих пор существует. Зайдите в любую школу - вы увидите учеников, которые сидят за партами и внемлют учителю. То же самое и в университетах, хотя, казалось бы, это совершенно другое пространство жизни. Но происходит все точно так же: один профессор или доцент стоит и что-то рассказывает студентам, а они его слушают.
Фото: «Новая газета»
Мы все привыкли к такой системе образования. Она кажется такой же естественной, как наш с вами данный от природы цвет волос или глаз. Но она эффективна только в стабильном мире, который не меняется, в котором человека можно вооружить рецептурным мышлением и стандартными решениями на все случаи жизни.
«Учить учиться»
Второй подход сильно противоречит традиционному. Он связан с мотивационной установкой «учить учиться» и предполагает преадаптивные модели образования. В рамках этого подхода становится важным научить ребенка адаптироваться к любым условиям и изменениям жизни. Сегодня каждый человек сталкивается с вызовами неопределенности, сложности и разнообразия. В наше время нет никого, кто точно сказал бы, какие профессии будут нужны через пять, десять или пятнадцать лет, какие виды деятельности помогут развиваться человеку и человечеству. Именно поэтому даже в самых лучших школах и вузах мира есть ощущение глубокого кризиса смысла всей системы образования.
Фото: startbloggingonline.com
Адаптивные модели образования, основанные только на трансляции умений, знаний и навыков, становятся все менее эффективными. На первый план выходят преадаптивные гибкие модели, которые готовят универсальных учеников. Их объединяет главная ценностная установка - учить учиться. В этих моделях образование нацелено на то, чтобы ученик сам смог сконструировать смысловую картину мира, помогающую ему принимать решения в неопределенных, нестандартных ситуациях. По большому счету при таком подходе в школьном образовании на первый план выходит универсализация, а не ориентация на узкую специализацию знаний. Сейчас все более и более востребованной становится «школа неопределенности».
Новый подход в образовании направлен на поиск модели, в рамках которой важно не передать конкретные знания или рецепт получения этих знаний, а научить человека самостоятельно находить информацию и пользоваться ею. Становится понятно, что самое важное - это не дать человеку рыбу, а научить его ловить рыбу в любой реке.
Учитель как интерпретатор смыслов
В свое время в культуре родился интересный дискурс, который был связан с определением слова «толмач». Толмач - это интерпретатор смыслов, тот, кто помогает создавать культуру. Учитель должен быть таким толмачом. Конечно, никто не отбрасывает важность педагогических техник и методик.
Фото: startbloggingonline.com
Но главная задача учителя - создать у ученика мотивацию к поиску. Помимо этого, учитель должен быть навигатором в потоках информации. Мы живем в открытом мире знаний, и очень важно помогать ребенку ориентироваться в этих знаниях. И третья важная социальная роль учителя - роль коммуникатора, который организует совместную деятельность детей и управляет их сотрудничеством. Когда учитель исполняет все эти роли, он помогает развивать личность ребенка, а не просто способствует получению знаний.
Создать себе комфортный мир
Жизненный путь каждого из нас состоит из отклоненных и принятых нами выборов и альтернатив. Для каждого человека важен поиск тех сфер деятельности, в которых он чувствует себя самостоятельным. Через такие сферы вы создаете вокруг себя комфортный мир. Мотивационная установка «учить учиться» приводит к тому, что человек конструирует вокруг себя реальность, в которой изменения воспринимаются им как норма жизни. И в этом случае он не видит безысходности, ведь есть множество возможных исходов. В этом случае человек осознает: «Я живу в вероятностном мире, в энном количестве разных миров, просто сегодня я поживу в этом».
Ваша собственная картина мира должна постоянно меняться, встраиваться в другие картины и каждый раз конструировать новую реальность. Установка «учить учиться» не дает возможности четко сказать, какой набор инструментов приведет к цели. Вы не можете заранее спланировать, какая именно технология победит в будущем. Но если вы готовы к изменениям, то находитесь в постоянном поиске и конструируете технологии, в том числе технологии самого себя, которые позволяют не бояться никаких перемен.
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