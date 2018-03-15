В Ереване обсудили дальнейшую судьбу «Арменикума»

Ереван /Медиамакс/. Комиссия по вопросам здравоохранения и социальным вопросам Общественного совета Армении обсудила вопрос возможного закрытия клинического центра «Арменикум» и перспективы одноименного лекарственного препарата.

Генеральный директор «Арменикума» Левон Геворгян подчеркнул, что каких-либо обсуждений относительно дальнейшей судьбы клиники не проводилось, сообщили только, что в 2018 году финансирование прекратится.



Руководитель клинических услуг «Арменикума» Виолета Саргсян отметила, что эффективность лекарства за эти годы ощущалась не только на примере изменения качества жизни зараженных СПИД-ом и смягчения последствий заболевания, но и в случае ряда заболеваний, сопровождающихся иммунной недостаточностью. По ее словам, положительное воздействие лекарства заметно при лечении системной красной волчанки, вирусного гепатита C, ран, лучевых ожогов и пролежней.



Представитель министерства здравоохранения Армении также заверил эффективность препарата, а врач Карине Бабаян представила положительные результаты проделанных опытов.

