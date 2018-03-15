В Ереване обсудили дальнейшую судьбу «Арменикума»

Ереван /Медиамакс/. Комиссия по вопросам здравоохранения и социальным вопросам Общественного совета Армении обсудила вопрос возможного закрытия клинического центра «Арменикум» и перспективы одноименного лекарственного препарата.
Генеральный директор «Арменикума» Левон Геворгян подчеркнул, что каких-либо обсуждений относительно дальнейшей судьбы клиники не проводилось, сообщили только, что в 2018 году финансирование прекратится.
Руководитель клинических услуг «Арменикума» Виолета Саргсян отметила, что эффективность лекарства за эти годы ощущалась не только на примере изменения качества жизни зараженных СПИД-ом и смягчения последствий заболевания, но и в случае ряда заболеваний, сопровождающихся иммунной недостаточностью. По ее словам, положительное воздействие лекарства заметно при лечении системной красной волчанки, вирусного гепатита C, ран, лучевых ожогов и пролежней.
Представитель министерства здравоохранения Армении также заверил эффективность препарата, а врач Карине Бабаян представила положительные результаты проделанных опытов.
Левон Геворкян сообщил, что препарат «Арменикум» официально зарегистрирован в России. По его словам, благодаря лекарству удалось спасти жизнь зараженных вирусом Н1N1 (свиной грипп), находящихся в крайне тяжелом состоянии.
Участники обсуждения выразили негодование по поводу возможного закрытия больницы и посчитали необходимым при государственной поддержке увеличить применение препарата.
Директор экспертного центра лекарств при министерстве здравоохранения Армении сообщил, что с целью обсуждения вопроса дальнейшего функционирования медицинского учреждения «Арменикум» в министерстве создана комиссия.
По итогам обсуждения Общественный совет предъявит справку президенту и премьер-министру Армении.
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