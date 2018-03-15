Гарик Исраелян: Хокинг хотел попробовать все

Ереван/Медиамакс/. Сегодня мир скорбит о смерти известного британского физика-теоретика, астронома Стивена Хокинга, а близкие вспоминают и листают страницы жизни ученого, ушедшего в космос в возрасте 76 лет.

Стивен Хокинг поддерживал теплые отношения с ученым армянского происхождения Гариком Исраеляном, содействовал проведению основанного им фестиваля науки и искусств Starmus.



В беседе с Медиамакс Гарик Исраелян отметил, что «потерял замечательного друга, великого человека, борца и мечтателя. Человека, который воодушевлял многих представителей своего поколения».



«Стивен Хокинг умер 14 марта – в день, когда родился Альберт Энштейн, и в том же возрасте, что и он. Сколько совпадений… Я осознаю, что являюсь одним из немногих людей, которым посчастливилось лично встречаться со Стивеном.



В 2015 году мы учредили медаль имени Стивена Хокинга. Мы очень обрадовались, когда Стивен одобрил фестиваль Starmus, призванный воздать дань уважения ему. Люди спрашивали меня, как можно воздавать дань уважения живому человеку? И я отвечал: это наша обязанность, поскольку такие люди, как Хокинг, должны ощущать наше уважение. Сейчас я горжусь третьей книгой Starmus, которая называется «По ту сторону горизонта: дань уважения Стивену Хокингу». Не понимаю, почему люди ждут смерти человека, чтобы одаривать его почестями? Почему все это не делается при жизни?



Думаю, Канарским островам (здесь проводились фестивали Starmus-ред.) повезло трижды принять Стивена Хокинга. Сейчас мы работаем над документальными фильмами об этих удивительных историях.

