«Аврора» объявила набор волонтеров

Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила о наборе волонтеров для участия в серии специальных мероприятий премии «Аврора» 8-10 июня.

«Мы ищем ответственных и энергичных людей, заинтересованных в том, чтобы внести свой вклад в решение гуманитарных проблем и получить незабываемый опыт, а также провести в Армении мероприятие международного уровня. Присоединяйтесь к нам, чтобы помочь хорошему делу, научиться новому и воздать должное силе человеческого духа и достижениям тех, кто рискует собственной жизнью и делает наш мир лучше!», - говорится в сообщении «Авроры»



Крайний срок подачи заявок - 8 апреля 2018 года. Для подачи заявки следует заполнить регистрационную форму.



Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование.



Для получения дополнительной информации обращайтесь к Марии Алоян (тел: +374 55 220147, e-mail: m.aloyan@auroraprize.com). --0--