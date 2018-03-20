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У сферы ИТ Армении есть огромный потенциал, заявил Армен Саргсян



Ереван/Медиамакс/. Новоизбранный президент Армении Армен Саргсян встретился в Силиконовой долине США с более 200 предпринимателями и специалистами в сфере информационных и высоких технологий.

Беседа шла вокруг вызовoв и тенденций развития сферы информационных технологий, сообщает офис Армена Саргсяна.

Избранный президент отметил, что в сфере ИТ в Армении есть огромный потенциал, и его правильное использование будет способствовать экономическому развитию страны, расширению международного сотрудничества и привлечению инвестиций.

Новоизбранный президент Армении посетил также компанию «Синопсис».

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