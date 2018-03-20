В аварии автобуса Ереван-Тверь погибли два человека

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в районе 09։00 часов в Павловском районе Воронежской области России автобус марки «Мерседес», обслуживающий маршрут Ереван-Тверь, столкнулся с грузовиком.
Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что в автобусе находились 48 пассажиров и два водителя.
В результате аварии погибли два человека, среди них – водитель грузовика.
Непострадавших пассажиров разместили в гостинице «Как дома» Павловского района.
Автобус принадлежал компании «Ман Тур», выигравшей тендер на осуществление регулярных перевозок.
Причины аварии и другие подробности уточняются.
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