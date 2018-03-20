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MaxMonitor Ratings: 50 глобальных брендов в армянских интернет-СМИ


Фото: INSEAD


Ереван /Медиамакс/. Система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor отныне будет представлять ежемесячный рейтинг представленности глоабльных брендов в армянском медиаполе.

В течение февраля 2018 года на 130 информационных сайтах отслеживалась частота упоминаний следующих 50  глобальных брендов:

Apple; Google; Microsoft; Coca-Cola; Amazon; Samsung; Toyota; Facebook; Mercedes; IBM; McDonalds; BMW; Disney; Intel; Cisco; Oracle; Nike; Honda; Pepsi; H&M; Zara; Gillette; American Express; Pampers; Ford; Hyundai; Nescafe; Audi; Nissan; Volkswagen; Sony; L’Oreal; HSBC; Porsche; Siemens; Gucci; HP; Danone; Adidas; Adobe; Nestle; Visa; Lego; Kia; Huawei; MasterCard; LandRover; Johnson&Johnson; Panasonic; Dior.


Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.

Как видно из таблицы, абсолютным лидером является Facebook, на втором месте – Apple, третье место делят Adobe и Merdeces.

Примечательно, что ряд известных брендов, например, L'Oreal или Nescafe, в феврале 2018 года вовсе не упоминались армянскими онлайн-СМИ.

Система Maxmonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

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