Рубен Варданян: Будьте храбрыми в эпоху «идеального шторма»

20 марта 2018 года соучредители фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) Рубен Варданян и Вероника Зонабенд встретились со студентами и преподавателями Американского университета Армении.
На встрече Рубен Варданян впервые представил новый слоган IDeA: «Думай и связывай, думай и создавай, думай и действуй» (Think to connect, think to create, think to act).
«Мир становится взаимозависимым, и мы живем в особое время. «Думай и связывай» (think to connect) – это лучший способ объединить умных, образованных людей вокруг единых ценностей.
Стадия «Думай и создавай» (think to create) наступает, когда, объединив людей, ты стремишься создать нечто интересное, необычное и новое. На стадии «Думай и действуй» (think to act) ты не только думаешь, но и действуешь. На мой взгляд, это основной ответ на вопрос, кто мы и что мы делаем. Наша цель – создать нечто, не измеримое деньгами и приносящее счастье»,- отметил Рубен Варданян.
Он коснулся также доклада ООН, согласно которому Армения занимает 129-е место в рейтинге счастливых стран. Рубен Варданян отметил, что этот показатель ему не нравится, поскольку отражает то, «как мы себя чувствуем, какова наша мечта, что мы думаем о своем будущем и верим ли мы, что можем сделать нечто лучшее для нового поколения».
Медиамакс записал наиболее интересные мысли Рубена Варданяна.
Важные стороны треугольника
Образование, устойчивое развитие и миграция – это стороны треугольника, объединение и развитие которых становится все важнее и важнее. Это важный элемент успеха или фиаско страны. Есть разные виды миграции и они оказывают большое влияние на экономический рост.
Один из видов миграции – утечка мозгов. Многие покидают страну, чтобы получить лучшее образование. Утечка мозгов присуща не только армянам: люди покидают даже самые развитые страны и уезжают в те страны, где могут достичь успеха.
Фото: Медиамакс
Я верю, что важным двигателем для будущего мира является образование. В современном мире это та важнейшая индустрия, которая, к сожалению, плохо управляется. Это - перспективные инвестиции, соразмерные банковскому делу или технологиям.
Образование сегодня меняется, поскольку профессия, которую выбираешь сегодня, может через 10 лет исчезнуть из-за технологий. Это заставляет нас учиться на протяжении всей жизни.
Вызовы на пути образования
Сегодня самым важным кризисом является то, что во многих странах учителя не получают должного уважения со стороны общества.
Хорошим примером является Финляндия, где 7 из 10-и лучших учеников хотят стать учителями. В Америке из 10 лучших учеников подобную цель имеют только двое, а в России – только один из тридцати.
Восстановление образа учителя - крупнейший вызов для любого общества. Учителя и менторы – это люди, которые не только дают образование и делятся информацией, но и транслируют ценности и вдохновляют. Это нелегко, поскольку все мы боимся будущего, не знаем, каким будет завтрашний день.
Мы хотим добиться определенной стабильности, когда быстрые изменения происходят одновременно по ряду направлений. Национализм, изоляция и популизм становятся основными трендами.
Ложная реальность и незначительность денег
Фейковые новости являются частью новой реальности. Сегодня различия между реальностями становятся неуправляемыми: их сложно различить. 10 лет спустя мы можем жить в мире, где ложная и настоящая реальность будут неразличимы.
Мы живем в мире, где деньги становятся все менее важными, и на первый план выходит талантливый человек. Деньги теряют важность, поскольку один талантливый человек, за которого, к примеру, футбольный клуб платит огромные суммы, может изменить всю игру. Это происходит не только в футболе, а везде.
Важность изучения языков
Я хочу спросить, сколько людей в аудитории владеют четырьмя и более языками? Кто из вас говорит на фарси? Почему вам кажется, что персидский неважен, почему вы думаете только об армянском, английском и русском?
Сейчас Армения расширяет свои связи с Евросоюзом. Мы занимаем исключительную позицию связующего моста между ЕС, Евразийским союзом и Ираном. Как Армения может воспользоваться этим?
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У нас есть преимущества, и первое из них – это сеть развеянных по всему миру армян.
Для вас сейчас есть хорошая профессия – профессия переводчика. Вы должны не только говорить по-английски, по-русски, по-армянски, а понимать менталитет разных людей.
Я советую вам думать и устанавливать связи, созидать и действовать. Это звучит красиво, но реализовать все это нелегко.
Много читать
Я читаю три-четыре книги в месяц. Есть много книг, которые повлияли на меня. Читайте и делайте это непрерывно. Читайте много книг, они будут способствовать вашему становлению. Не тратьте свое время зря, используйте его для чтения.
Мой совет – не бояться много учиться. Это станет лучшим двигателем для того, чтобы изменить все в Армении. Предлагаю выйти из привычной «коробки», избавиться от страхов и не бояться говорить – «я не знаю».
Большая мечта
Большая мечта требует большой смелости, поскольку она предполагает также готовность к поражениям. Люди могут не верить, но вы сделаете это. Все то, что мы имели 15 лет назад, было нашим видением Армении. Мы часто слышали, что все, что мы намерены сделать, невозможно осуществить. Мы совершили немало ошибок за эти 15 лет, но лишь действуя, можно изменить что-то. Надеюсь, что все, чему вы учитесь в университете, не ограничивается лишь хорошими, важными знаниями, вы также учитесь быть смелыми, действовать, верить, устанавливать контакты и созидать. Хочу, чтобы вы были смелыми и не боялись ошибок.
Фото: Медиамакс
Мы находимся в ситуации «идеального шторма», столько всего меняется в политической и социальной плоскости, в системе человеческих ценностей.
Я считаю, что вместе со своей семьей могу внести свой вклад в обеспечении более яркого будущего. Хочу показать, что, будучи маленькой страной, расположенной в сложном регионе, Армения может стать ролевой моделью для многих стран. Мы можем стать хорошими для себя, но и сделать что-то для мира, делая его лучше. Моя большая мечта – способствовать тому, чтобы мир стал лучше и безопаснее.
Записала Мари Тарьян
Фотографии: Эмин Аристакесян
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