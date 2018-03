Рубен Варданян: Будьте храбрыми в эпоху «идеального шторма»

20 марта 2018 года соучредители фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) Рубен Варданян и Вероника Зонабенд встретились со студентами и преподавателями Американского университета Армении.



На встрече Рубен Варданян впервые представил новый слоган IDeA: «Думай и связывай, думай и создавай, думай и действуй» (Think to connect, think to create, think to act).



«Мир становится взаимозависимым, и мы живем в особое время. «Думай и связывай» (think to connect) – это лучший способ объединить умных, образованных людей вокруг единых ценностей.



Стадия «Думай и создавай» (think to create) наступает, когда, объединив людей, ты стремишься создать нечто интересное, необычное и новое. На стадии «Думай и действуй» (think to act) ты не только думаешь, но и действуешь. На мой взгляд, это основной ответ на вопрос, кто мы и что мы делаем. Наша цель – создать нечто, не измеримое деньгами и приносящее счастье»,- отметил Рубен Варданян.



Он коснулся также доклада ООН, согласно которому Армения занимает 129-е место в рейтинге счастливых стран. Рубен Варданян отметил, что этот показатель ему не нравится, поскольку отражает то, «как мы себя чувствуем, какова наша мечта, что мы думаем о своем будущем и верим ли мы, что можем сделать нечто лучшее для нового поколения».



Образование, устойчивое развитие и миграция – это стороны треугольника, объединение и развитие которых становится все важнее и важнее. Это важный элемент успеха или фиаско страны. Есть разные виды миграции и они оказывают большое влияние на экономический рост.



Один из видов миграции – утечка мозгов. Многие покидают страну, чтобы получить лучшее образование. Утечка мозгов присуща не только армянам: люди покидают даже самые развитые страны и уезжают в те страны, где могут достичь успеха.



