«Авроре» предстоит долгий путь, заявил Варданян

Ереван /Медиамакс/. Соучредитель фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) Рубен Варданян заявил, что подготовка к предстоящим 8-10 июня мероприятиям гуманитарной премии «Аврора» идет полным ходом.
Общаясь с журналистами после встречи со студентами Американского университета Армении 20 марта, он заявил, что в этом году мероприятия пройдут «в другом формате и в другом месте».
«Нам предстоит долгий путь. Самая интересная трудность заключается в том, что масштаб инициативы растет быстрее, чем мы ожидали. В этом году мы получили 500 исключительных историй, и эта цифра в 5 раз превышает показатель первого года. Очень сложно делать выбор между историями, но у нас есть группа исключительных людей, которые очень добросовестно выполняют эту работу»,- отметил Рубен Варданян.
Он подчеркнул, что другая сложность связана с расширением географии мероприятий: в последние месяцы мероприятия впервые прошли за пределами Еревана - в Нью-Йорке и Берлине. В скором времени планируется провести мероприятия в Москве и Лондоне.
«Мы всегда задаемся вопросами: насколько устойчиво данное движение и насколько широким может быть его охват? С другой стороны, мы стараемся сделать так, чтобы в Армении люди правильно восприняли идею «Авроры». Надеемся, что в этом году у нас также будет много волонтеров»,- отметил Рубен Варданян.
По его словам, старт гуманитарной премии «Аврора» был тогда, когда сирийский народ оказался в той же ситуации, что и армяне 100 лет назад:
«Очень важно говорить о человеческих ценностях. Оставаться человеком в условиях, когда ты сам находишься в сложной ситуации, крайне важно. Нам предстоит долгий путь, самое сложное – изменить мышление людей».
Соучредитель фонда IDeA Вероника Зонабенд говорила о совместных стипендиях «Авроры» и фонда «Scholae Mundi Armenia», которые предоставляются студентам Американского университета Армении, являющимся гражданами Сирии, Ирака, Ливана, Иордании и Египта.
Она отметила, что стипендиальный фонд, составляющий 1 миллион долларов, отныне будет доступен также студентам из Ирана и Грузии.
Вероника Зонабенд отметила, что иностранные студенты не только обогащают нашу страну своей культурой, но и становятся «послами» Армении в своих странах.
«Эти студенты привносят в Армению свою культуру и обогащают нашу страну. Помогая этим студентам, мы выполняем свой долг перед теми небогатыми семьями, которые, несмотря на множество трудностей, помогали армянам во время Геноцида. А сейчас наша нация, будучи не самой богатой, помогает другим»,- добавил Рубен Варданян.
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