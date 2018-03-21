«Авроре» предстоит долгий путь, заявил Варданян

Ереван /Медиамакс/. Соучредитель фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA) Рубен Варданян заявил, что подготовка к предстоящим 8-10 июня мероприятиям гуманитарной премии «Аврора» идет полным ходом.

Общаясь с журналистами после встречи со студентами Американского университета Армении 20 марта, он заявил, что в этом году мероприятия пройдут «в другом формате и в другом месте».



«Нам предстоит долгий путь. Самая интересная трудность заключается в том, что масштаб инициативы растет быстрее, чем мы ожидали. В этом году мы получили 500 исключительных историй, и эта цифра в 5 раз превышает показатель первого года. Очень сложно делать выбор между историями, но у нас есть группа исключительных людей, которые очень добросовестно выполняют эту работу»,- отметил Рубен Варданян.



Он подчеркнул, что другая сложность связана с расширением географии мероприятий: в последние месяцы мероприятия впервые прошли за пределами Еревана - в Нью-Йорке и Берлине. В скором времени планируется провести мероприятия в Москве и Лондоне.



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