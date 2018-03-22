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В Антилиасе открылся Мемориал независимости



Ереван /Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян в Антилиасе (Ливан) принял участие в церемонии открытия Монумента независимости, посвященного 100-летию Первой Республики.

В своей речи Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый отметил, что «армянский народ, переживавший на протяжении более пяти веков рабство и гонения, геноцид и погромы, 28 мая 1918 года сотворил на своей родине независимость, «новый рассвет» своей жизни».

«История показывает, что независимость достигается коллективной верօй и кровью, а хранится коллективными усилиями»,- добавил он.


Мемориал независимости состоит из трех столпов - Армении, Арцаха и Диаспоры.

Скульптором мемориала является Андраник Давтян.

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