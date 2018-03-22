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Армения и Россия углубляют сотрудничество в сфере чрезвычайных ситуаций


Фото: Пресс-служба МЧС Армении


Ереван /Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял сегодня военного и военно-воздушного атташе посольства России в Армении Евгения Булавинцева.

В МЧС отметили, что на встрече обсуждались пути углубления и расширения армяно-российского сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций посредством усиления возможностей Армяно-российского центра гуманитарного реагирования. 

Стороны обсудили процесс технической поддержки и переоснащения, возможности обмена опытом и переквалификации кадров.

Армяно-российский центр гуманитарного реагирования дает возможность повысить  уровень противостояния антропогенным и стихийным бедствиям не только в Армении, но и на региональном уровне.

Стороны коснулись плана сотрудничества между Спасательной службой МЧС Армении, размещенной в Гюмри 102-й российской военной базой и Федеральной службой безопасности России.

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