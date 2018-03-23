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Китай предоставит Армении 200 машин скорой помощи


Фото: Министерство здравоохранения Армении

Фото: Министерство здравоохранения Армении


Ереван /Медиамакс/. В этом году Китай безвозмездно предоставит Армении 200 машин скорой помощи.

Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян и советник по торгово-экономическим вопросам Китая в Армении Уанг Шицян 23 марта подписали соответствующее техническое соглашение.

Машины скорой помощи будут доставлены в Армению в течение 110 дней после подписания соглашения.

Левон Алтунян поблагодарил руководство Китая за помощь и подчеркнул, что благодаря ей значительно улучшится качество работы службы скорой помощи.

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