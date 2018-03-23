Армения сможет помочь другим странам в вопросе разминирования

Ереван /Медиамакс/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении и «Экспертный центр гуманитарного разминирования» (ЭЦГР) подписали сегодня меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере противоминной деятельности и управления рисками бедствий.

«Все мы прекрасно осознаем важность разминирования для безопасности нашего народа, и оно рассматривается в качестве мероприятия по снижению рисков бедствий. Минная проблема является источником бедствий и в случае их возникновения может стать серьезным препятствием для реализации спасательных работ»,- отметил руководитель аппарата МЧС Армении Гагик Айрапетян.



Директор «Экспертного центра гуманитарного разминирования» Рубен Аракелян отметил, что решение минной проблемы связано также с пропорциональным развитием экономических инфраструктур и общин станы.



«Это позволит также нашей стране оказывать гуманитарную помощь другим странам в вопросе разминирования»,- отметил Рубен Аракелян.



В МЧС отметили, что информацию о заминированных территориях планируется включить в электронные паспорта общин Армении.