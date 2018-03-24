Билл Гейтс: жду момента, когда компьютеры научатся читать не хуже людей

Сооснователь компании Microsoft, миллиардер и филантроп Бил Гейтс ответил на вопросы пользователей сайта Reddit. Он рассказал о том, как на его судьбу повлияло происхождение, какие технологии кажутся ему наиболее перспективными и почему он не доверяет криптовалютам. Мы публикуем несколько самых интересных ответов Гейтса на основе материала, опубликованного в HBR-Russia.



Об автоматизации



Автоматизация стимулировала рост эффективности производства со времен индустриальной революции. С развитием программного обеспечения эффективность будет все выше, поэтому нам нужно всерьез задуматься о том, как обучать и готовить людей к профессиям, которые появятся в будущем. В целом автоматизация - замечательная вещь. Благодаря ей мы сможем меньше работать, но значительные перемены произойдут не раньше, чем через поколение.



О технологиях будущего



Я очень жду момента, когда компьютеры научатся читать и понимать текст не хуже людей. Это будет изумительно. Сегодня компьютеры могут искать определенные слова, но не понимают, что такое отпуск, карьера или семья.



Microsoft и другие компании работают над этим, чтобы создать действительно полезного виртуального помощника. Это всегда было Святым Граалем в сфере разработки ПО, и сейчас, когда вопросы компьютерного зрения и воспроизводства речи машиной почти решены, это вызывает все больший интерес.



Другая перспективная область - робототехника. То, как человеческое тело может двигаться и взаимодействовать с объектами, удивительно. Некоторые эксперты считают, что достичь равноценных с человеческими способностей роботы смогут уже через десять лет, другие уверены, что на это потребуется значительно больше времени.



Об экономическом неравенстве



Системам обеспечения социальной защиты и предоставления равных возможностей необходимо улучшаться. Меня удивляет, что многие страны не вводят налог на наследство. Он хорошо справляется с перераспределением доходов и предотвращает появление династий. Несмотря на свои недостатки наша экономическая система за последние 200 лет создала значительные материальные богатства, теперь мы можем заняться их более справедливым распределением.



О роли государства



Мне кажется, что люди ждут от государства слишком многого. Да, нашему государству есть куда расти, но инициативные группы могут сделать то, на что государство неспособно: помогать в школах, поддерживать людей, страдающих от нищеты. Это работает и в международном масштабе. Я бы хотел, чтобы гражданское общество чаще проявляло инициативу.