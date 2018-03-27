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Серж Саргсян выразил соболезнования Владимиру Путину


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с пожаром в Кемерово, ставшем причиной гибели нескольких десятков людей, в том числе детей.

Президент выразил соболезнования президенту России и братскому народу России, попросив передать сочувствие и поддержку родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления раненым.

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