Серж Саргсян выразил соболезнования Владимиру Путину

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с пожаром в Кемерово, ставшем причиной гибели нескольких десятков людей, в том числе детей.
Президент выразил соболезнования президенту России и братскому народу России, попросив передать сочувствие и поддержку родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления раненым.
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