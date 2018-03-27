Серж Саргсян выразил соболезнования Владимиру Путину

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с пожаром в Кемерово, ставшем причиной гибели нескольких десятков людей, в том числе детей.

Президент выразил соболезнования президенту России и братскому народу России, попросив передать сочувствие и поддержку родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления раненым.