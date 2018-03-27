Среди пострадавших от пожара в Кемерово есть армяне

Ереван /Медиамакс/. Среди пострадавших в результате пожара, разгоревшегося в торговом центре в российском городе Кемерово, есть армяне, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

Он отметил, что «дополнительная информацию представят, как только информация поступит».



В результате произошедшего 25 марта пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли и получили ранения десятки людей. По последним данным российских СМИ, 64 человека погибли, среди погибших много детей. Опознаны тела 15 жертв.