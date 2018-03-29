Заявки на Шенген будет принимать российско-турецкая VisaMetric

Ереван /Медиамакс/. С 3 апреля заявки на Шенгенскую визу для Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Австрии и Швеции в Ереване будет принимать не посольство Германии, а недавно открытый российско-турецкий консорциум «VisaMetric».

Данное изменение включает процесс приема, передачи и возврата заявок и документов для получения Шенгенской визы. При регистрации каждой заявки VisaMetric будет взимать плату в размере €20.



Օтвечая на вопрос Медиамакс, посол Германии в Армении Матиас Кислер сегодня отметил:



««VisaMetric» - это российско-турецкий консорциум, холдинговая компания которого находится в Турции. У этой компании есть многолетний опыт предоставления подобных услуг. Компания приняла участие в тендере на предоставление услуг в ряде стран, в том числе в Средней Азии и в этом регионе, и выиграла его».



Посол подчеркнул, что при подведении итогов тендера не учитывалась страна, в которой базируется компания.



«Объявленный тендер касался не только Армении, но и всего региона. По поводу опасений, связанных с безопасностью личных данных, могу заверить, что их защита является для нас высшей ценностью, и мы можем заверить, что данные не будут доступны для внешних пользователей. Офисом будет руководить армянский представитель и персонал будет состоять исключительно из граждан Армении»,- отметил посол.



Он сообщил, что решения о выдаче виз, как и ранее, будут приниматься сотрудниками министерства иностранных дел Германии.



Представитель компании VisaMetric Эльвира Базирова сообщила, что аналогичные центры планируется открыть также в Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Китае.



Руководитель отдела виз посольства Германии Александр Бартольд отметил, что в результате этого изменения удвоится количество принимаемых заявок.



«Мы сконцентрируемся на вопросах, касающихся основной юрисдикции посольства – рассмотрения заявок и принятие решений»,- добавил он.



Сотрудник посольства сообщил, что в 2017 году посольство Германии в Ереване получило 15 200 заявок на получение Шенгенской визы и выдало около 14 000 виз. Доля отвергнутых заявок составила 7,8%.



«Отныне заявитель сможет отслеживать статус своей заявки в режиме онлайн. Возврат паспортов будет возможен также по почте. Можно также воспользоваться другими платными услугами центра, в том числе копированием, фотографией для паспортов и переводами»,- отметил он.