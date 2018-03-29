Президент: «Мы готовы финансировать реалистичные научные программы»

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что государство всегда готово найти средства для реализации реалистичных научных программ.
Сегодня президент принял участие в ежегодном общем собрании Национальной академии наук Армении.
В своем выступлении Серж Саргсян отметил, если ранее, особенно в 2008-2009 гг., выступления ученых сводились к одной проблеме - отсутствию финансов, то сегодня сами ученые пришли к выводу, что необходимо осуществить оптимизацию имеющихся средств и использовать их более эффективно.
«Такой подход является императивом для развития нашей науки»,- отметил президент, подчеркнув, что остается при том убеждении, что необходимо имеющимися средствами достичь максимального результата.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.