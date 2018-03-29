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Президент: «Мы готовы финансировать реалистичные научные программы»


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что государство всегда готово найти средства для реализации реалистичных научных программ.

Сегодня президент принял участие в ежегодном общем собрании Национальной академии наук Армении.

В своем выступлении Серж Саргсян отметил, если ранее, особенно в 2008-2009 гг.,  выступления ученых сводились к одной проблеме - отсутствию финансов, то сегодня сами ученые пришли к выводу, что необходимо осуществить оптимизацию имеющихся средств и использовать их более эффективно.

«Такой подход является императивом для развития нашей науки»,- отметил президент, подчеркнув, что остается при том убеждении, что необходимо имеющимися средствами достичь максимального результата.

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