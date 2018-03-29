1111 просмотров

В Тбилиси обсудили судьбу церкви Тандоянц


Фото: http://armenianchurch.ge

Фото: http://armenianchurch.ge

Фото: http://armenianchurch.ge

Фото: http://armenianchurch.ge


Ереван /Медиамакс/. 27 марта в Тбилиси состоялся круглый стол, посвященный вопросу армянской церкви Пресвятой Богородицы (Тандоянц).

Из Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви сообщили, что на встречу были приглашены представители дипломатического корпуса и международных организаций, лидеры религиозных объединений, специалисты по правам человека и градостроительству.

Целью круглого стола было ознакомить заинтересованные стороны с правовым процессом вокруг армянской церкви Тандоянц и представить результаты исторических и архитектурных исследований.

Член правления Института толерантности и многообразия Мако Давтадзе представила суть вопроса и отсутствие доказательств и фактов в решении о передаче церкви Патриархату Грузинской Православной церкви.

На круглом столе выступили адвокаты по судебному делу Тамта Микеладзе, Гванца Ломаиа и Это Гвритишвили. Они представили свидетельства армянской принадлежности церкви Пресвятой Богородицы (Тандоянц), обосновали ложность правовой основы для ее передачи Грузинскому Патриархату.

Искусствовед Нато Цинцарандзе в своем выступлении назвала работы, проводящиеся на территории церкви, грубым нарушением признанных норм по защите памятников.

Предводитель Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви, епископ Вазген Мирзаханян в своей речи отметил важность требований религиозных объединений о возвращении церквей их законным и историческим владельцам, подчеркнув, что требование епархии о передаче ей шести армянских храмов десятки лет находится в подвешенном состоянии.

Представитель офиса Народного защитника Грузии Татули Тодуа подчеркнула, что вопрос возвращения церкви Тандоянц и конфискованных строений находится в центре внимания Народного защитника.

Мероприятие организовали Институт толерантности и многообразия (TDI) и Центр по изучению и мониторингу прав человека (EMC).

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Март 28, 2018 16:22
В Тбилиси обсудили судьбу церкви Тандоянц

Общество | Март 28, 2018 16:10
Президент: «Мы готовы финансировать реалистичные научные программы»

Армия и Полиция | Март 28, 2018 15:59
29 марта откроется выставка вооружений ArmHiTec-2018
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe