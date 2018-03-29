В Тбилиси обсудили судьбу церкви Тандоянц

Ереван /Медиамакс/. 27 марта в Тбилиси состоялся круглый стол, посвященный вопросу армянской церкви Пресвятой Богородицы (Тандоянц).

Из Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви сообщили, что на встречу были приглашены представители дипломатического корпуса и международных организаций, лидеры религиозных объединений, специалисты по правам человека и градостроительству.



Целью круглого стола было ознакомить заинтересованные стороны с правовым процессом вокруг армянской церкви Тандоянц и представить результаты исторических и архитектурных исследований.



Член правления Института толерантности и многообразия Мако Давтадзе представила суть вопроса и отсутствие доказательств и фактов в решении о передаче церкви Патриархату Грузинской Православной церкви.



На круглом столе выступили адвокаты по судебному делу Тамта Микеладзе, Гванца Ломаиа и Это Гвритишвили. Они представили свидетельства армянской принадлежности церкви Пресвятой Богородицы (Тандоянц), обосновали ложность правовой основы для ее передачи Грузинскому Патриархату.



Искусствовед Нато Цинцарандзе в своем выступлении назвала работы, проводящиеся на территории церкви, грубым нарушением признанных норм по защите памятников.



Предводитель Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви, епископ Вазген Мирзаханян в своей речи отметил важность требований религиозных объединений о возвращении церквей их законным и историческим владельцам, подчеркнув, что требование епархии о передаче ей шести армянских храмов десятки лет находится в подвешенном состоянии.



Представитель офиса Народного защитника Грузии Татули Тодуа подчеркнула, что вопрос возвращения церкви Тандоянц и конфискованных строений находится в центре внимания Народного защитника.



Мероприятие организовали Институт толерантности и многообразия (TDI) и Центр по изучению и мониторингу прав человека (EMC).