Следующим исполнительным директором «Авроры» станет Арут Шитилян

Ереван /Медиамакс/. Соучредители гуманитарной инициативы «Аврора» объявили, что с 1 июля 2018 года генеральным директором «Авроры» станет канадец Арут Шитилян.

В настоящий момент эту должность занимает Арман Джилавян, который работал в проекте с момента его основания.



««Истоки «Авроры» лежат в Армении, но теперь это глобальный проект. С момента своего создания «Аврора» неизменно приглашала тех, кто мыслит глобально, присоединиться к этому амбициозному начинанию. Именно поэтому мы очень рады, что Арут Шитилян займет эту позицию. Он присоединяется к команде в период, когда инициатива снова растет. В дополнение к главному гуманитарному направлению деятельности будет запущен ряд образовательных и социально-ориентированных программ», – отметил соучредитель «Авроры» Рубен Варданян, который вместе со своей супругой Вероникой Зонабенд реализует в Армении и по всему миру благотворительные и образовательные проекты, а также проекты в области развития.



«Мы рады приветствовать нового генерального директора «Авроры» и в то же время хотели бы воспользоваться моментом, чтобы напомнить, что гуманитарная инициатива «Аврора» – не просто новый игрок в армянском мире и в гуманитарном сообществе, но и принципиально новое начинание, некоммерческая организация с новым духом и новым видением. «Аврора» была создана три года назад с весьма амбициозными целями – выразить благодарность памяти тех, кто сто лет назад помогал армянам выжить, и сделать это, поддержав современных спасителей, помогающих тем, кто сегодня находится в опасности», – пояснил соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Вардан Грегорян.



Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян добавил, что инициатива «Аврора» требует умение мыслить широко и действовать так, чтобы самые острые глобальные проблемы были решены максимально эффективно.



««Аврора» уходит корнями в трагический опыт Геноцида армян, и потому для нее важнее всего память и умение отплатить добром за добро в благодарность тем, кто много лет назад пришел нам на помощь»,- отметил он.



Аруту Шитиляну 37 лет. Ранее он занимал пост вице-президента исполнительного комитета и председателя городского совета Монреаля, по образованию он инженер.



«Это не просто инновационная и амбициозная инициатива. В «Авроре» меня привлекает четкость планирования и творческий подход к реализации задуманного. Когда я работал в правительстве, то применял почти ко всем начинаниям именно такой подход. Я очень впечатлен тем, чего «Авроре» удалось добиться за столь короткое время. Я очень рад этому назначению и вижу в нем замечательную возможность для нас с соучредителями вместе вывести миссию «Авроры» на новый уровень: сделать ее устойчивой и успешной, а также позволить ей занять место на передовой среди тех, кто выражает другим благодарность и помогает находящимся в критической ситуации людям»,- заявил Арут Шитилян.



Шитилян говорит на пяти языках - армянском, французском, английском, арабском и испанском. Помимо Канады ему довелось поработать в Латинской Америке, Китае, Скандинавии, Западной Европе и США.



«Руководить «Авророй» – большая честь и огромная ответственность. Я с нетерпением жду возможности поработать с Арутом, чтобы гарантировать, что глобальная миссия «Авроры» по-прежнему будет перекликаться с усилиями тех, кто намерен внести свой вклад в общее дело, воздавая должное нашей человечности и продолжая эстафету добра. Это благодарность в действии, и наша приверженность ей неизменна. Я продолжу сотрудничество с фондами RVVZ и IDeA и буду оказывать им посильную поддержку. Мы приглашаем всех, кому небезразличны эти идеалы, присоединиться к движению «Авроры»»,- отметил Арман Джилавян.