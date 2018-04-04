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5 апреля в Ватикане откроется памятник Григору Нарекаци


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй отправится сегодня в Ватикан, где 5 апреля примет участие в церемонии открытия памятника Св. Григору Нарекаци.

В Садах Ватикана установлен памятник Григору Нарекаци


По сведениям Медиамакс, для участия в церемонии открытия памятника в Ватикан отправится также президент Армении Серж Саргсян.

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