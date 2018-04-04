5 апреля в Ватикане откроется памятник Григору Нарекаци

Ереван /Медиамакс/. Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй отправится сегодня в Ватикан, где 5 апреля примет участие в церемонии открытия памятника Св. Григору Нарекаци.
По сведениям Медиамакс, для участия в церемонии открытия памятника в Ватикан отправится также президент Армении Серж Саргсян.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.