Президент Армении примет участие в церемонии открытия памятника Нарекаци в Ватикане

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится сегодня в Святой Престол (Ватикан) с официальным визитом.
Пресс-служба президента Армении сообщает, что Серж Саргсян проведет встречи с Папой Римским Франциском, госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и примет участие в церемонии открытия памятника Св. Григору Нарекаци, признанному «Учителем вселенской церкви».
Затем состоится экуменическая церемония с участием Папы Римского, Католикоса всех армян Гарегина Второго и Католикоса Великого дома Киликийского Арама Первого.
Серж Саргсян встретится также с местоблюстителем Великого магистра Мальтийского ордена Фра Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто. Между Арменией и Мальтийским орденом будет подписано соглашение о сотрудничестве.
Серж Саргсян совершит также рабочий визит в Италию, где проведет встречи с президентом Серджио Матареллой , председателем Сената Марией Элизабеттой Казелати и председателем Палаты депутатов Роберто Фико.
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