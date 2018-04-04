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Президент Армении примет участие в церемонии открытия памятника Нарекаци в Ватикане


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится сегодня в Святой Престол (Ватикан) с официальным визитом.

Пресс-служба президента Армении сообщает, что Серж Саргсян проведет встречи с Папой Римским Франциском, госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и примет участие в церемонии открытия памятника Св. Григору Нарекаци, признанному «Учителем вселенской церкви».

В Садах Ватикана установлен памятник Григору Нарекаци


Затем состоится экуменическая церемония с участием Папы Римского, Католикоса всех армян Гарегина Второго и Католикоса Великого дома Киликийского Арама Первого.
 
Серж Саргсян встретится также с местоблюстителем Великого магистра Мальтийского ордена Фра Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто. Между Арменией и Мальтийским орденом будет подписано соглашение о сотрудничестве.

Серж Саргсян совершит также рабочий визит в Италию, где проведет встречи с президентом Серджио Матареллой , председателем Сената Марией Элизабеттой Казелати и председателем Палаты депутатов Роберто Фико.

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