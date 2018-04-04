Президент Армении примет участие в церемонии открытия памятника Нарекаци в Ватикане

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится сегодня в Святой Престол (Ватикан) с официальным визитом.

Пресс-служба президента Армении сообщает, что Серж Саргсян проведет встречи с Папой Римским Франциском, госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и примет участие в церемонии открытия памятника Св. Григору Нарекаци, признанному «Учителем вселенской церкви».



