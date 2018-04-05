Рубен Варданян: Мы движемся в сторону системного хаоса

Cоциальный инвестор и предприниматель Рубен Варданян побеседовал с ТАСС на тему технологических изменений, влияющих на жизнь человека. Медиамакс выделил некоторые фрагменты из этого интервью.



Старая Nokia



Я пользуюсь телефоном, другими средствами связи, но в очень спокойном режиме. У меня есть старая Nokia, Blackberry, который я очень люблю. Люди перешли от электронной почты к Facebook, от Facebook к WhatsApp, от WhatsApp к Snapchat. Я за этими трендами не гонюсь. Я глубоко убежден, что технологический прогресс – великая вещь, но при всех внешних изменениях сущность человека, его внутренняя основа не поменялась. Европейская культура все также основывается на философии древних греков и римлян.



Уникальные вещи на стыке разных профессий



Мы уходим от промышленной, конвейерной, иерархической модели к сетевой. Мы движемся в сторону системного хаоса.



Инновационно-креативное общество построят там, где молодые ребята смогут создавать совершенно уникальные вещи на стыке разных профессий. Это означает, что мы уходим от специализации.



Рубен Варданян в компании PicsArt в 2017 году Фото: PicsArt

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