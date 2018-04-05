Рубен Варданян: Мы движемся в сторону системного хаоса

Cоциальный инвестор и предприниматель Рубен Варданян побеседовал с ТАСС на тему технологических изменений, влияющих на жизнь человека. Медиамакс выделил некоторые фрагменты из этого интервью.
Старая Nokia
Я пользуюсь телефоном, другими средствами связи, но в очень спокойном режиме. У меня есть старая Nokia, Blackberry, который я очень люблю. Люди перешли от электронной почты к Facebook, от Facebook к WhatsApp, от WhatsApp к Snapchat. Я за этими трендами не гонюсь. Я глубоко убежден, что технологический прогресс – великая вещь, но при всех внешних изменениях сущность человека, его внутренняя основа не поменялась. Европейская культура все также основывается на философии древних греков и римлян.
Уникальные вещи на стыке разных профессий
Мы уходим от промышленной, конвейерной, иерархической модели к сетевой. Мы движемся в сторону системного хаоса.
Инновационно-креативное общество построят там, где молодые ребята смогут создавать совершенно уникальные вещи на стыке разных профессий. Это означает, что мы уходим от специализации.
Фото: PicsArt
До недавнего времени вся система обучения и развития человека фокусировалась на подготовке узких специалистов в конкретных областях – как на конвейере. Сейчас, когда мы живем в постиндустриальную эпоху, человек должен быть не только широко и глубоко образованным, но и уметь работать на стыке профессий и областей знания. Жесткое разделение между «гуманитариями» и «технарями» становится ненужным и даже может мешать.
Что должно быть неприкосновенным
В Америке до сих пор есть деревни, где люди не пользуются электричеством – считают, что это зло. И есть другая крайность – можно клонировать свою собаку. Все это - реальность, и нужно это понимать. Мы также должны понимать, что мы можем позволить себе изменить с помощью современных технологий, а что должно оставаться неприкосновенным.
Возник новый тип преступлений – интернет-хулиганство. Мы привыкли, что, если на улице пристал хулиган, можно дать сдачи. А если нападение происходит через интернет, причем агрессивное, с оскорблениями, то как себя вести, что делать? Нельзя на ура принимать любое изменение в обществе.
Должны ли роботы платить налоги?
С высокой долей вероятности при нашей с вами жизни уже появится искусственный интеллект человеческого уровня. Однако сегодня нет понимания, к какому типу искусственного интеллекта в конечном итоге придет человечество и насколько он будет безопасен для человека. Мне кажется, определенная опасность есть.
Фото: PicsArt
Мы должны понимать, что, если людей начнут заменять роботы, это не только может разрушить рынки труда, но и вызовет серьезные изменения в пенсионной системе, в которой пенсионные выплаты производятся за счет налогообложения работающего населения. Не будет работающих людей – некому будет платить налоги, а значит, пенсионеры не смогут получать пенсию. В связи с этим возникает вопрос: должны ли роботы, которые заменят людей, платить налоги?
Все это серьезные темы, которые требуют обсуждения. Люди гонятся за технологическими новинками, не понимая, что они несут с собой не только удобство, но и очень серьезные изменения, а порой и угрозы. Например, в прошлом году было объявлено о появлении бесплатной программы, с помощью которой можно совместить два видео и использовать изображение реального человека в совершенно другом контексте. При этом невозможно будет отличить, настоящее ли это видео или сфабрикованное. В сегодняшнем мире fake news, реалити-шоу, виртуальная реальность смешиваются, и мы должны научиться жить в этом мире, оставаясь нормальными людьми.
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