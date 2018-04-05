Серж Саргсян и Папа Римский провели беседу

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян поблагодарил сегодня Папу Римского Франциска «за приверженность и постоянное внимание к отношениям между Арменией и Ватиканом, за честный и дружественный диалог».

В ходе состоявшейся сегодня в Святом Престоле встречи Серж Саргсян подчеркнул, что это его пятая по счету встреча с Его Святейшеством за последние годы, что «само по себе говорит о многом».



Президент отметил, что отныне в Ватикане наряду с великими святыми будет также возвышаться памятник Святому Григору Нарекаци и сообщил, что другой экземпляр памятника будет установлен в духовном центре Армянской Апостольской церкви – Святом Эчмиадзине.



