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Серж Саргсян и Папа Римский провели беседу


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян поблагодарил сегодня Папу Римского Франциска «за приверженность и постоянное внимание к отношениям между Арменией и Ватиканом, за честный и дружественный диалог».

В ходе состоявшейся сегодня в Святом Престоле встречи Серж Саргсян подчеркнул, что это его пятая по счету встреча с Его Святейшеством за последние годы, что «само по себе говорит о многом».

Президент отметил, что отныне в Ватикане наряду с великими святыми будет также возвышаться памятник Святому Григору Нарекаци и сообщил, что другой экземпляр памятника будет установлен в духовном центре Армянской Апостольской церкви – Святом Эчмиадзине.

Президент Армении примет участие в церемонии открытия памятника Нарекаци в Ватикане


По словам президента, Григор Нарекаци и его наследие становятся вечными символами солидарности двух христианских общин.

Серж Саргсян подарил Папе Римскому серебряный макет церкви Св. Гаяне, а Папа Франциск подарил президенту Армении мраморную копию скульптуры Святого семейства, которая хранится в музеях Ватикана, и экземпляры последних трех книг собственного сочинения.

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