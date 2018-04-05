В Ватикане открылся памятник Григору Нарекаци

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня в Ватикане принял участие в церемонии открытия памятника Святому Григору Нарекаци, признанному «Учителем вселенской церкви».
Памятник открыл чрезвычайный и полномочный посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.
Бронзовый памятник высотой 2 метра отлит в Чехии. Автором памятника является народный художник Армении, скульптор Давид Ереванци, архитектором – Микаел Асратян.
Инициатива была претворена в жизнь при поддержке Микаела Минасяна и проживающего в России бизнесмена Артура Джанибекяна и благодаря усилиям ответственного сотрудника отдела культуры посольства Армении в Святом Престоле Вардана Карапетяна.
Памятник отлит в два экзмепляра: первый установлен в Ватикане, а второй будет установлен в Эчмиадзине.
После открытия памятника состоялась экуменическая церемония с участием Папы Римского, Католикоса всех армян Гарегина Второго и Католикоса Великого дома Киликийского Арама Первого.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.