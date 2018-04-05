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В Ватикане открылся памятник Григору Нарекаци


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сегодня в Ватикане принял участие в церемонии открытия памятника Святому Григору Нарекаци, признанному «Учителем вселенской церкви».

Памятник открыл чрезвычайный и полномочный посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.
 

В Садах Ватикана установлен памятник Григору Нарекаци


Бронзовый памятник высотой 2 метра отлит в Чехии. Автором памятника является народный художник Армении, скульптор Давид Ереванци, архитектором – Микаел Асратян.

Инициатива была претворена в жизнь при поддержке Микаела Минасяна и проживающего в России бизнесмена Артура Джанибекяна и благодаря усилиям ответственного сотрудника отдела культуры посольства Армении в Святом Престоле Вардана Карапетяна.

Памятник отлит в два экзмепляра: первый установлен в Ватикане, а второй будет установлен в Эчмиадзине.

Серж Саргсян и Папа Римский провели беседу


После открытия памятника состоялась экуменическая церемония с участием Папы Римского, Католикоса всех армян Гарегина Второго и Католикоса Великого дома Киликийского Арама Первого.

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