Политики в онлайн-СМИ Армении по итогам I квартала

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет квартальный отчет об освещении деятельности политических деятелей в армянских онлайн-медиа.



В I квартале 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит так:



1. Серж Саргсян: 24 028 публикаций.

2. Карен Карапетян: 11 576 публикаций.

3. Никол Пашинян: 4 823 публикации.



Меньше всего освещалась работа следующих деятелей:



1. Гагик Царукян: 1 443 публикации.

2. Левон Тер-Петросян: 1 054 публикации.

3. Овик Абрамян: 895 публикаций.



Мониторинг упоминаемости избранного президента Армении Армена Саргсяна начался с 1 апреля 2018 года.

Фото: Медиамакс

Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за I квартал 2018 года доступны в нижеприведенной таблице.





Политический деятель Позитивная Нейтральная Негативная Серж Саргсян 1381 5635 152 Карен Карапетян 1072 2145 16 Никол Пашинян 23 1272 4 Тарон Маргарян 189 753 49 Виген Саргсян 391 368 60 Левон Тер-Петросян 2 358 10 Овик Абраамян 2 274 2 Гагик Царукян 26 214 6



Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.