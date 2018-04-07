exclusive
1954 просмотров

Политики в онлайн-СМИ Армении по итогам I квартала


Фото: Getty Images

Фото: Медиамакс


Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет квартальный отчет об освещении деятельности политических деятелей в армянских онлайн-медиа.

В I квартале 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит так:

1. Серж Саргсян: 24 028  публикаций.
2. Карен Карапетян: 11 576 публикаций.
3. Никол Пашинян:  4 823 публикации. 

Меньше всего освещалась работа следующих деятелей:

1. Гагик Царукян: 1 443 публикации.
2. Левон Тер-Петросян: 1 054 публикации.
3. Овик Абрамян: 895 публикаций.

Мониторинг упоминаемости избранного президента Армении Армена Саргсяна начался с 1 апреля 2018 года.

Фото: Медиамакс


Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за I квартал 2018 года доступны в нижеприведенной таблице.

 

Политический деятель

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Серж Саргсян

1381

5635

152

Карен Карапетян

1072

2145

16

Никол Пашинян

23

1272

4

Тарон Маргарян

189

753

49

Виген Саргсян

391

368

60

Левон Тер-Петросян

2

358

10

Овик Абраамян

2

274

2

Гагик Царукян

26

214

6


Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Апрель 6, 2018 16:32
Эдвард Налбандян встретился с коллегами из СНГ

Политика | Апрель 6, 2018 13:46
ЕС и Пашинян о переходном периоде Армении и роли СВРП

Внешняя политика | Апрель 6, 2018 11:34
Алиев рассказал о своих отношениях с Путиным
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe