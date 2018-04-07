Политики в онлайн-СМИ Армении по итогам I квартала

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет квартальный отчет об освещении деятельности политических деятелей в армянских онлайн-медиа. Фото: Медиамакс
В I квартале 2018 года по итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых упоминаемых политических деятелей выглядит так:
1. Серж Саргсян: 24 028 публикаций.
2. Карен Карапетян: 11 576 публикаций.
3. Никол Пашинян: 4 823 публикации.
Меньше всего освещалась работа следующих деятелей:
1. Гагик Царукян: 1 443 публикации.
2. Левон Тер-Петросян: 1 054 публикации.
3. Овик Абрамян: 895 публикаций.
Мониторинг упоминаемости избранного президента Армении Армена Саргсяна начался с 1 апреля 2018 года.
Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за I квартал 2018 года доступны в нижеприведенной таблице.
Фото: Медиамакс
Политический деятель
Позитивная
Нейтральная
Негативная
Серж Саргсян
1381
5635
152
Карен Карапетян
1072
2145
16
Никол Пашинян
23
1272
4
Тарон Маргарян
189
753
49
Виген Саргсян
391
368
60
Левон Тер-Петросян
2
358
10
Овик Абраамян
2
274
2
Гагик Царукян
26
214
6
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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