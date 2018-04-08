Стив Возняк: Общество становится «пластиковым»

Газета РБК Daily опубликовала интервью со Стив Возняком, одним из самых известных деятелей ИT-индустрии, одним из создателей компании Apple. В ноябре 2011 года Стив Возняк стал обладателем премии президента Армении за вклад в развитие IT и посетил Ереван.



Предлагаем вашему вниманию отрывки из интервью.



Общество становится «пластиковым»



По мере того как закон Мура (наблюдение основателя Intel Гордона Мура, согласно которому число транзисторов, умещающихся на чипе, удваивается каждые два года. - РБК) подходит к своему пределу, все большее внимание будет уделяться не «железу», а разработке новых программ, оптимизации алгоритмов, обработке данных и всему, что позволит компьютерным технологиям приносить больше пользы людям.



Но у любой пользы есть обратная сторона - общество становится «пластиковым»: мы все больше похожи друг на друга, в нас все меньше креативности, индивидуальности, независимости. Цифровая революция делает нас все более зависимыми от технологий и в чем-то более одинаковыми.



Насколько опасен Большой брат?



Я считаю эту проблему очень важной, очень серьезной. И мне искренне жаль, что развитие компьютеров, к которому я приложил руку, привело к появлению таких средств слежки, о которых многие люди даже не подозревают.



Стив Возняк Фото: REUTERS

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