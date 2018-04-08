Стив Возняк: Общество становится «пластиковым»

Газета РБК Daily опубликовала интервью со Стив Возняком, одним из самых известных деятелей ИT-индустрии, одним из создателей компании Apple. В ноябре 2011 года Стив Возняк стал обладателем премии президента Армении за вклад в развитие IT и посетил Ереван.
Предлагаем вашему вниманию отрывки из интервью.
Общество становится «пластиковым»
По мере того как закон Мура (наблюдение основателя Intel Гордона Мура, согласно которому число транзисторов, умещающихся на чипе, удваивается каждые два года. - РБК) подходит к своему пределу, все большее внимание будет уделяться не «железу», а разработке новых программ, оптимизации алгоритмов, обработке данных и всему, что позволит компьютерным технологиям приносить больше пользы людям.
Но у любой пользы есть обратная сторона - общество становится «пластиковым»: мы все больше похожи друг на друга, в нас все меньше креативности, индивидуальности, независимости. Цифровая революция делает нас все более зависимыми от технологий и в чем-то более одинаковыми.
Насколько опасен Большой брат?
Я считаю эту проблему очень важной, очень серьезной. И мне искренне жаль, что развитие компьютеров, к которому я приложил руку, привело к появлению таких средств слежки, о которых многие люди даже не подозревают.
Фото: REUTERS
Конституции различных стран определяют, что правительство может делать, а чего не может. И в законодательстве многих стран закреплено право людей на неприкосновенность частной жизни. Мне не нравится, что современные технические возможности позволяют легко нарушать то, что старается гарантировать нам закон. Однажды людям придется начать борьбу за свои права - встать и сказать государству: так не пойдет.
Люди и роботы
Раньше я считал, что роботы быстро отберут у людей работу, вытеснив их на обочину общества. Но, следя за развитием в этой области, я понял, что искусственный интеллект никогда не сможет полностью заменить человека. Я смотрю вокруг и вижу высокий уровень занятости. Автоматизация труда началась еще лет 200 назад, когда появились первые фабрики в Манчестере, шившие дешевую одежду с помощью машин. И еще тогда люди боялись, что машины отберут у них работу, но ведь этого не произошло.
Да, роботы будут забирать у людей рабочие места в каких-то сферах, но в других сферах сама робототехника и другие цифровые дисциплины станут создавать новые вакансии. Например, понадобятся специалисты, которые будут программировать роботов, разрабатывать их новые модели, и так далее. Я уверен, что общество всегда найдет возможность дать людям работу, извлечь из любой новой технологии выгоду для самого социума.
Как работает мозг
Я не разделяю восторженных взглядов людей, которые считают, что человек и машина сольются в единый организм. Конечно, мы сможем помещать в наш организм наноустройства, которые будут решать различные проблемы, связанные со здоровьем. Но чтобы проникнуть в сферу, которая по-настоящему делает нас человеком, - в наш мозг, в наши мысли, в наши воспоминания…
Чтобы внести в мозг что-то новое, мы должны для начала понимать, как работают все его процессы. Я посещал курсы по психологии в Беркли и особенно пристально интересовался тем, как организована память. Могу сказать, что никто этого пока не знает: у нас нет четкого представления, как устроен мозг, как он работает, и мы не можем сделать его искусственную копию, которая могла бы думать. Пока всего этого нет, ни о каком слиянии человека и машины и речи быть не может.
Билет на Марс
Мне очень хотелось бы, чтобы Илон Маск сумел осуществить свой план - запускать в космос корабли, на борту которых было бы сразу по двести человек: то есть сделать коммерчески окупаемыми рейсы, которые по цене были бы сопоставимы с путешествием на самолете. Мне хотелось бы, чтобы много людей и компаний работали над тем, чтобы сделать космические путешествия доступными.
Фото: REUTERS
Если я бы мог сесть в корабль и улететь на Марс с билетом в один конец, я бы это сделал. Думаю, что в будущем люди смогут переселяться в колонии на других планетах в рамках проектов NASA и других космических агентств, а также в рамках частных проектов. Но думаю ли я, что люди массово переедут с Земли? Нет, я так не считаю.
Я вообще не уверен, что человечество доживет до межзвездных путешествий. Представьте: чтобы космический корабль мог перемещаться с околосветовой скоростью и достиг других звезд, ему требуется колоссальная энергия. Если мы научимся получать такую энергию, мы, наверное, быстрее погубим сами себя в войне или другой катастрофе.
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