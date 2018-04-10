Программа АБ признана Королевским колледжем Лондона

Ереван /Медиамакс/. Араратский бакалавриат добавлен в список программ, приемлемых для прямого поступления в бакалавриат Королевского колледжа Лондона.
Королевский колледж Лондона (King’s College London), который является одним из 25 лучших университетов мира, был основан в 1829 году. Сегодня в университете обучается более 29 600 студентов из 150 стран.
Араратский бакалавриат – образовательная армяноязычная и признанная на международном уровне программа. Первые школы АБ (из регионов Армении и Арцаха) развернут свою деятельность с 1 сентября 2018 года.
Программа реализуется совместно с министерством образования и науки Армении, в сотрудничестве с международными партнерами программы – центром «Аттестация и международное образование» Кембриджского университета (Cambridge Assessment International Education, Cambridge University) и Институтом образования Университетского колледжа Лондона (UCL Institute of Education).
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