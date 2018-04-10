Армен Саргсян посетил Ераблур

Ереван /Медиамакс/. После церемонии инаугурации президент Армении Армен Саргсян посетил военный пантеон «Ераблур».
Пресс-служба президента Армении сообщает, что Армена Саргсяна сопровождал министр обороны Виген Саргсян.
Армен Саргсян почтил память Национального героя Армении Вазгена Саргсяна и сынов армянского народа, павших за независимость Родины.
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