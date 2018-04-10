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Армен Саргсян посетил Ераблур


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. После церемонии инаугурации президент Армении Армен Саргсян посетил военный пантеон «Ераблур».

Армен Саргсян о вере, гражданине и порочных явлениях


Пресс-служба президента Армении сообщает, что Армена Саргсяна сопровождал министр обороны Виген Саргсян.

Армен Саргсян почтил память Национального героя Армении Вазгена Саргсяна и сынов армянского народа, павших за независимость Родины.

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