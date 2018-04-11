1349 просмотров

Армен Саргсян намерен стимулировать молодежь


Президент Армении Армен Саргсян
Президент Армении Армен Саргсян

Фото: Медиамакс


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян считает, что остановить эмиграцию молодых людей можно, создав условия для их самореализации и самоутверждения.

Армен Саргсян, вступивший в должность 9 апреля, сказал об этом в интервью российскому агентству ТАСС.

«Среди первоочередных проблем армянского общества я бы назвал настроения молодежи.

Имею в виду то, насколько молодые граждане мотивированы, настроены на участие в прогрессе страны, насколько они востребованы. Остановить эмиграцию населения и, в первую очередь, молодежи, мы можем лишь создав условия для самореализации, самоутверждения молодых, их полноправного участия в построении государства, в жизни общества, возможности сказать свое слово в науке, образовании, бизнесе, спорте», - заявил президент.

Армен Саргсян: Я готов стать союзником молодежи


Армен Саргсян отметил, что наряду с основными обязанностями в области внутренней и внешней политики, которые определены Конституцией, он намерен сосредоточиться на «вопросах упрочения связей с диаспорой, расширения ее присутствия в Армении, привлечения инвестиций, развития гражданского общества, поощрения образования, науки, стимулирования молодежи».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Апрель 10, 2018 17:48
Армянский дипломат «защитил» Джона Болтона

Общество | Апрель 10, 2018 12:56
Армен Саргсян намерен стимулировать молодежь

Внешняя политика | Апрель 10, 2018 11:16
Начнется временная реализация соглашения Армения-ЕС
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe