Армен Саргсян намерен стимулировать молодежь

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян считает, что остановить эмиграцию молодых людей можно, создав условия для их самореализации и самоутверждения.
Армен Саргсян, вступивший в должность 9 апреля, сказал об этом в интервью российскому агентству ТАСС.
«Среди первоочередных проблем армянского общества я бы назвал настроения молодежи.
Имею в виду то, насколько молодые граждане мотивированы, настроены на участие в прогрессе страны, насколько они востребованы. Остановить эмиграцию населения и, в первую очередь, молодежи, мы можем лишь создав условия для самореализации, самоутверждения молодых, их полноправного участия в построении государства, в жизни общества, возможности сказать свое слово в науке, образовании, бизнесе, спорте», - заявил президент.
Армен Саргсян отметил, что наряду с основными обязанностями в области внутренней и внешней политики, которые определены Конституцией, он намерен сосредоточиться на «вопросах упрочения связей с диаспорой, расширения ее присутствия в Армении, привлечения инвестиций, развития гражданского общества, поощрения образования, науки, стимулирования молодежи».
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