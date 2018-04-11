Армен Саргсян намерен стимулировать молодежь

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян считает, что остановить эмиграцию молодых людей можно, создав условия для их самореализации и самоутверждения.

Армен Саргсян, вступивший в должность 9 апреля, сказал об этом в интервью российскому агентству ТАСС.



«Среди первоочередных проблем армянского общества я бы назвал настроения молодежи.



Имею в виду то, насколько молодые граждане мотивированы, настроены на участие в прогрессе страны, насколько они востребованы. Остановить эмиграцию населения и, в первую очередь, молодежи, мы можем лишь создав условия для самореализации, самоутверждения молодых, их полноправного участия в построении государства, в жизни общества, возможности сказать свое слово в науке, образовании, бизнесе, спорте», - заявил президент.



