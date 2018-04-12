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Фонду FAST исполнился год


Фото: Медиамакс

Армен Оруджян
Армен Оруджян

Фото: FAST

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Арнак Далалян, Эрик Азнаурян и Давид Буниатян (слева направо)
Арнак Далалян, Эрик Азнаурян и Давид Буниатян (слева направо)

Фото: FAST

Армен Оруджян
Армен Оруджян

Фото: FAST

Левон Мкртчян и Армен Оруджян
Левон Мкртчян и Армен Оруджян

Фото: Photolure

Исполнительный директор FAST Армен Оруджян и Карапет Андраникян
Исполнительный директор FAST Армен Оруджян и Карапет Андраникян

Фото: FAST

Игорь Халатян
Игорь Халатян

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс


Ереван/Медиамакс/. Год назад, 12 апреля 2017 года Научно-технологический фонд Армении (FAST, Foundation for Armenian Science and Technology) объявил о формировании Консультативного совета и назначении исполнительного директора.

Впервые о намерении создать FAST социальный инвестор и предприниматель, соучредитель фонда IDeA Рубен Варданян заявил в июле 2016 года, отметив, что фонд будет нацелен «на развитие среды для технологических инноваций в Армении и мобилизацию научных, технологических и финансовых ресурсов армянского и международного сообщества».

 

Учредителями FAST стали Рубен Варданян и Нубар Афеян от имени фонда IDeA, о. Месроп Арамян от имени фондов «Айб» и «Луйс», предприниматель в сфере высоких технологий и инноваций Артур Алавердян. 

 

Медиамакс представляет свои избранные публикации за последний год о различных направлениях деятельности FAST. 

 

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Армен Оруджян: FAST – антибиотик, а не анальгетик

Армен Оруджян Армен Оруджян

Фото: FAST


«Цели FAST целостны. Мы хотим создать целостную экосистему, которая будет продвигать технологические инновации и научный прогресс. Для этого необходимо мобилизовать все средства (интеллектуальные, финансовые, сетевые), создавая «эффект «цунами»». 

 

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FAST взял на себя роль интегратора, заявил премьер

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


«В 21-м веке обязательным способствующим условием являются глобализация и применение коммуникационных технологий. На мой взгляд, FAST вместе с партнерами может взять на себя роль интегратора, обеспечивая связь лучших научно-технологических центров мира с нашими специалистами»,- заявил премьер-министр Армении.

 

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«Мы должны стать страной больших идей», заявил директор FAST

Армен Оруджян Армен Оруджян

Фото: FAST


«Мы часто слышим о том, что мы маленькая, но гордая нация. А что, если мы станем воспринимать себя в качестве гигантов? Мы - гиганты науки и технологий. Мы - трансформирующие лидеры. Мы самые мощные изобретатели, предприниматели, доктора, первооткрыватели и создатели. Мы - та страна, та нация, то место и та экосистема, частью которой стремятся стать все»,- заявил исполнительный директор FAST.

 

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FAST выделит 40 стипендий лучшим аспирантам и соискателям

Левон Мкртчян и Армен Оруджян Левон Мкртчян и Армен Оруджян

Фото: Photolure


«FAST – это площадка, которая помогает объединять людей и мобилизовывать ресурсы. Мы выполняем функцию акселератора. Данная стипендиальная программа будет предназначена для лучших 10% учащихся в сферах физики, математики, биологи, химии и инженерии»,- отметил Армен Оруджян. 

 

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FAST, мотивация и будущее молодых ученых

Арнак Далалян, Эрик Азнаурян и Давид Буниатян (слева направо) Арнак Далалян, Эрик Азнаурян и Давид Буниатян (слева направо)

Фото: FAST


Медиамакс побеседовал с прибывшими из-за рубежа армянскими молодыми учеными о возможностях фонда FAST, о проблемах и перспективах в научной сфере и об их возможном участии в развитии армянской науки. 

 

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Карапет Андраникян: Армении следует совместить интеллект и эмоции

Исполнительный директор FAST Армен Оруджян и Карапет Андраникян Исполнительный директор FAST Армен Оруджян и Карапет Андраникян

Фото: FAST


«Время крайне важно. В науке и технологиях следует быть быстрым. У вас могут быть лучшие идеи, но если вы замедлите ход, не поспеете за миром». 

 

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«Сеть ангелов» FAST свяжет бизнес и науку

Фото: Медиамакс


«Для нас очень важно, чтобы эти предприятия имели научную основу, чтобы инвестируемые суммы были направлены на науку, и ученый, который совершил открытие, смог коммерциализивать свою идею и выйти на глобальный рынок. Мы хотим установить связь между бизнесом и наукой»,- отметил соучредитель фонда FAST Артур Алавердян. 

 

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Игорь Халатян: Будем помогать тем, кто решил остаться в Армении

Игорь Халатян Игорь Халатян

Фото: Медиамакс


«Мы ищем компании, находящиеся на раннем этапе становления, но у них должны быть не просто идеи. Мы должны увидеть определенную проделанную работу, например, прототип будущего продукта. Что касается более развитых компаний, у которых уже есть  клиенты, по всей вероятности, их больше заинтересует венчурное финансирование, чем предлагаемые нами «ангельские» инвестиции». 

 

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Рубен Арутюнян: Ошибаться не страшно, учитесь на ошибках

Фото: Медиамакс


«Ясно, что не все люди будут активными, но хотя бы для тех, кто пытается найти какие-то выходы, мы можем стать «бизнес-ангелами», которые возьмут их за руку и укажут путь. Мы не сможем работать вместо них и претворить все их мечты и идеи в жизнь, но, поверьте, менторы играют очень важную роль в жизни любого бизнесмена». 

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