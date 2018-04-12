Фонду FAST исполнился год

Ереван/Медиамакс/. Год назад, 12 апреля 2017 года Научно-технологический фонд Армении (FAST, Foundation for Armenian Science and Technology) объявил о формировании Консультативного совета и назначении исполнительного директора.

Впервые о намерении создать FAST социальный инвестор и предприниматель, соучредитель фонда IDeA Рубен Варданян заявил в июле 2016 года, отметив, что фонд будет нацелен «на развитие среды для технологических инноваций в Армении и мобилизацию научных, технологических и финансовых ресурсов армянского и международного сообщества».

Учредителями FAST стали Рубен Варданян и Нубар Афеян от имени фонда IDeA, о. Месроп Арамян от имени фондов «Айб» и «Луйс», предприниматель в сфере высоких технологий и инноваций Артур Алавердян.

Медиамакс представляет свои избранные публикации за последний год о различных направлениях деятельности FAST.

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Армен Оруджян: FAST – антибиотик, а не анальгетик



Армен Оруджян Фото: FAST

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FAST взял на себя роль интегратора, заявил премьер



Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

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«Мы должны стать страной больших идей», заявил директор FAST



Армен Оруджян Фото: FAST

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FAST выделит 40 стипендий лучшим аспирантам и соискателям



Левон Мкртчян и Армен Оруджян Фото: Photolure

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FAST, мотивация и будущее молодых ученых



Арнак Далалян, Эрик Азнаурян и Давид Буниатян (слева направо) Фото: FAST

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Карапет Андраникян: Армении следует совместить интеллект и эмоции



Исполнительный директор FAST Армен Оруджян и Карапет Андраникян Фото: FAST

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«Сеть ангелов» FAST свяжет бизнес и науку



Фото: Медиамакс

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Игорь Халатян: Будем помогать тем, кто решил остаться в Армении



Игорь Халатян Фото: Медиамакс

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Рубен Арутюнян: Ошибаться не страшно, учитесь на ошибках

