Фонду FAST исполнился год

Ереван/Медиамакс/. Год назад, 12 апреля 2017 года Научно-технологический фонд Армении (FAST, Foundation for Armenian Science and Technology) объявил о формировании Консультативного совета и назначении исполнительного директора.
Впервые о намерении создать FAST социальный инвестор и предприниматель, соучредитель фонда IDeA Рубен Варданян заявил в июле 2016 года, отметив, что фонд будет нацелен «на развитие среды для технологических инноваций в Армении и мобилизацию научных, технологических и финансовых ресурсов армянского и международного сообщества».
Учредителями FAST стали Рубен Варданян и Нубар Афеян от имени фонда IDeA, о. Месроп Арамян от имени фондов «Айб» и «Луйс», предприниматель в сфере высоких технологий и инноваций Артур Алавердян.
Медиамакс представляет свои избранные публикации за последний год о различных направлениях деятельности FAST.
***
Армен Оруджян: FAST – антибиотик, а не анальгетик
Фото: FAST
«Цели FAST целостны. Мы хотим создать целостную экосистему, которая будет продвигать технологические инновации и научный прогресс. Для этого необходимо мобилизовать все средства (интеллектуальные, финансовые, сетевые), создавая «эффект «цунами»».
***
FAST взял на себя роль интегратора, заявил премьер
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА
«В 21-м веке обязательным способствующим условием являются глобализация и применение коммуникационных технологий. На мой взгляд, FAST вместе с партнерами может взять на себя роль интегратора, обеспечивая связь лучших научно-технологических центров мира с нашими специалистами»,- заявил премьер-министр Армении.
***
«Мы должны стать страной больших идей», заявил директор FAST
Фото: FAST
«Мы часто слышим о том, что мы маленькая, но гордая нация. А что, если мы станем воспринимать себя в качестве гигантов? Мы - гиганты науки и технологий. Мы - трансформирующие лидеры. Мы самые мощные изобретатели, предприниматели, доктора, первооткрыватели и создатели. Мы - та страна, та нация, то место и та экосистема, частью которой стремятся стать все»,- заявил исполнительный директор FAST.
***
FAST выделит 40 стипендий лучшим аспирантам и соискателям
Фото: Photolure
«FAST – это площадка, которая помогает объединять людей и мобилизовывать ресурсы. Мы выполняем функцию акселератора. Данная стипендиальная программа будет предназначена для лучших 10% учащихся в сферах физики, математики, биологи, химии и инженерии»,- отметил Армен Оруджян.
***
FAST, мотивация и будущее молодых ученых
Фото: FAST
Медиамакс побеседовал с прибывшими из-за рубежа армянскими молодыми учеными о возможностях фонда FAST, о проблемах и перспективах в научной сфере и об их возможном участии в развитии армянской науки.
***
Карапет Андраникян: Армении следует совместить интеллект и эмоции
Фото: FAST
«Время крайне важно. В науке и технологиях следует быть быстрым. У вас могут быть лучшие идеи, но если вы замедлите ход, не поспеете за миром».
***
«Сеть ангелов» FAST свяжет бизнес и науку
Фото: Медиамакс
«Для нас очень важно, чтобы эти предприятия имели научную основу, чтобы инвестируемые суммы были направлены на науку, и ученый, который совершил открытие, смог коммерциализивать свою идею и выйти на глобальный рынок. Мы хотим установить связь между бизнесом и наукой»,- отметил соучредитель фонда FAST Артур Алавердян.
***
Игорь Халатян: Будем помогать тем, кто решил остаться в Армении
Фото: Медиамакс
«Мы ищем компании, находящиеся на раннем этапе становления, но у них должны быть не просто идеи. Мы должны увидеть определенную проделанную работу, например, прототип будущего продукта. Что касается более развитых компаний, у которых уже есть клиенты, по всей вероятности, их больше заинтересует венчурное финансирование, чем предлагаемые нами «ангельские» инвестиции».
***
Рубен Арутюнян: Ошибаться не страшно, учитесь на ошибках
Фото: Медиамакс
«Ясно, что не все люди будут активными, но хотя бы для тех, кто пытается найти какие-то выходы, мы можем стать «бизнес-ангелами», которые возьмут их за руку и укажут путь. Мы не сможем работать вместо них и претворить все их мечты и идеи в жизнь, но, поверьте, менторы играют очень важную роль в жизни любого бизнесмена».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.