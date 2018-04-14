Дни армянской культуры пройдут в рамках Мальтийского музыкального фестиваля

Ереван/Медиамакс/. Государственный симфонический оркестр Армении выступит в роли официального оркестра Мальтийского международного музыкального фестиваля с 15 апреля по 1 мая.

Гала-концерт открытия фестиваля состоится 16 апреля. Вместе с Государственным симфоническим оркестром Армении выступят известные артисты Мальты.



Фестиваль включает в себя 18 концертных программ.



В течение двух недель публика услышит произведения как классических представителей мирового композиторского искусства: Моцарта, Штрауса, Вивальди, Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова, Бизе, Мендельсона, Хачатуряна, так и современных авторов: Гия Канчели, Алексея Шора и многих других.



Вместе с Государственным симфоническим оркестром Армении выступят солисты мировой величины: Максим Венгеров, Рей Чэнь, Николай Луганский, Денис Кожухин, Сальваторе Аккардо, Андреас Оттензамер, Джулия Зильберквит, Нарек Ахназарян и другие.



Государственный симфонический оркестр Армении выступит под руководством как Сергея Смбатяна, так и знаменитых дирижеров Сергея Стадлера, Дмитрия Ситковецкого и Тиграна Ахназаряна.



Государственный симфонический оркестр Армении и Филармонический оркестр Мальты предстанут перед публикой совместным выступлением во время одного из вечеров, исполнив произведения Арама Хачатуряна и Алексея Шора.



В дни фестиваля торжественно отметят также 145-летний юбилей Сергея Рахманинова и 115-летний юбилей Арама Хачатуряна.



В рамках фестиваля с 18-30 апреля пройдут Дни армянской культуры.



Юбилей Арама Хачатуряна будет отмечен 18 апреля отдельным концертом.

Филармонический оркестр Мальты под руководством Сергея Смбатяна подарит публике вечер хачатуряновской музыки, прозвучат Концерт для скрипки Арама Хачатуряна (солистка, лауреат многочисленных международных конкурсов Айман Мусаходжаева), сюита «Маскарад», фрагменты из балета «Спартак». Кроме того, хачатуряновская музыка прозвучит также во время других концертных вечеров фестиваля.



30 апреля концерт Государственного симфонического оркестра Армении и виолончелиста Нарека Ахназаряна состоится под руководством дирижера Тиграна Ахназаряна. На протяжении Дней армянской культуры будет представлено искусство Комитаса, Тиграна Мансуряна, Артавазда Пелешяна.