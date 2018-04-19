На Мальте открылись Дни армянской культуры

18 апреля в рамках 6-го Международного мальтийского музыкального фестиваля стартовали Дни армянской культуры, которые продлятся до 30 апреля.



В рамках Дней армянской культуры в Мальте пройдут 9 концертов, выставки и показы фильмов.



Дни армянской культуры проходят при поддержке Европейского фонда поддержки культуры при содействии министерства культуры, социальной справедливости и местного самоуправления Мальты, совместно с министерством культуры Армении, Arts Council Malta и Valletta-2018 Foundation.



В этом году исполняется 25-лет установлению дипломатических отношений между Арменией и Мальтой.



На пресс-конференции посол Армении в Италии и Мальте Виктория Багдасарян подчеркнула важность проведения Дней армянской культуры в таком широком масштабе именно сейчас, когда столица Мальты Валетта объявлена Культурной столицей Европы.



Виктория Багдасарян и Константин Ишханов Фото: Европейский фонд поддержки культуры

Фото: Медиамакс

Айман Мусаходжаева Фото: Европейский фонд поддержки культуры

Фото: Медиамакс