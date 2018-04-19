На Мальте открылись Дни армянской культуры

18 апреля в рамках 6-го Международного мальтийского музыкального фестиваля стартовали Дни армянской культуры, которые продлятся до 30 апреля.
В рамках Дней армянской культуры в Мальте пройдут 9 концертов, выставки и показы фильмов.
Дни армянской культуры проходят при поддержке Европейского фонда поддержки культуры при содействии министерства культуры, социальной справедливости и местного самоуправления Мальты, совместно с министерством культуры Армении, Arts Council Malta и Valletta-2018 Foundation.
В этом году исполняется 25-лет установлению дипломатических отношений между Арменией и Мальтой.
На пресс-конференции посол Армении в Италии и Мальте Виктория Багдасарян подчеркнула важность проведения Дней армянской культуры в таком широком масштабе именно сейчас, когда столица Мальты Валетта объявлена Культурной столицей Европы.
Фото: Европейский фонд поддержки культуры
По словам президента Европейского фонда поддержки культуры Константина Ишханова, идея презентации армянской культуры в Мальте возникла несколько лет назад, а тот факт, что в этом году Государственный симфонический оркестр Армении стал резидентом международного музыкального фестиваля на Мальте, способствовал ее претворению в жизнь.
Первый концерт состоялся в Холле Республики Средиземноморского центра Валлетты (Mediterranean Conference Centre-MCC) и был посвящен 115-летию Арама Хачатуряна. Под руководством дирижера Сергея Смбатяна филамронический оркестр Мальты исполнил сюиту «Маскарад», отрывки из балета «Гаяне».
Фото: Медиамакс
Ключевой частью мероприятия стал концерт для скрипки с оркестром в исполнении народной артистки Казахстана, ректора Казахского национального университета искусств, лауреата престижных конкурсов Айман Мусаходжаевой.
Фото: Европейский фонд поддержки культуры
На пресс-конференции до концерта она призналась, что композитор сыграл важную роль в ее жизни:
«Когда мне было 12 лет, Арам Хачатурян прибыл в Алма-Аты, и мне выпала честь сыграть для него. Он сказал мне, что я стану великим музыкантом, но всегда должна помнить, что терпение и кропотливая работа крайне важны для достижения успеха, и подарил мне ноты своего концерта для скрипки».
Фото: Медиамакс
В тот же день в MCC открылась выставка фотографий Арама Хачатуряна «Международный язык музыки», которая продлится до 22 апреля.
Участниками Дней армянской культуры являются танцевальный ансамбль «Аракс», пианистка Наре Аргаманян, Трио имени Хачатуряна. На сцене объединятся оркестры Армении и Мальты, в исполнении хора Мальты прозвучат произведния Комитаса. Также состоятся авторский концерт Тиграна Мансуряна, фотовыставки Завена Саргсяна «Хачкары» и «Тайна камней», фотовыставка, посвященная жизни Комитаса, показ фильма Артавазда Пелешяна «Времена года».
Фото: Медиамакс
В завершение Дней армянской культуры с концертом The Magic Cello выступит лауреат международного конкурса имени Чайковского Нарек Ахназарян.
Анна Бубушян (Мальта)
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