Арам Первый и Гарегин Второй: Диалог - лучший выход

Ереван /Медиамакс/. Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый приветствовали призыв президента Армении Армена Саргсяна к диалогу.
По словам католикосов «это верный и безопасный путь для поиска наилучшего выхода из сложившейся ситуации и решения имеющихся проблем».
Согласно пресс-службе президента, Гарегин Второй и Арам Первый отметили, что есть множество проблем, которые нуждаются в скорейшем решении, и страна должна идти по реальному пути реформ с вовлечением всех слоев населения и, в первую очередь, молодежи.
Арам Первый также поздравил Армена Саргсяна со вступлением в должность.
«Прекрасно зная Вас и Вашу многолетнюю деятельность, мы полны надежд, что Вы должны оправдаете доверие нашего народа»,- отметил Католикос Великого Дома Киликийского.
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