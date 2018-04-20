Арам Первый и Гарегин Второй: Диалог - лучший выход

Ереван /Медиамакс/. Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый приветствовали призыв президента Армении Армена Саргсяна к диалогу.



По словам католикосов «это верный и безопасный путь для поиска наилучшего выхода из сложившейся ситуации и решения имеющихся проблем».





Политика | 2018-04-20 16:10:46 Католикосы призвали не решать вопросы на улице