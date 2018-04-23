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На Мальте прошли мероприятия, посвященные Комитасу


Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Сипан Олах
Сипан Олах

Фото: Медиамакс

Николай Костандян и Сергей Смбатян
Николай Костандян и Сергей Смбатян

Фото: Медиамакс


22 апреля в рамках Дней армянской культуры на Мальте открылась выставка «Комитас: жизнь в фотографиях», посвященная основателю армянской композиторской школы, композитору и учителю Комитасу. Также в исполнении камерного хора Мальты впервые прозвучали хоровые произведения великого мастера.

Медиамакс побеседовал с директором музея-института Комитаса Николаем Костандяном.

Николай Костандян и Сергей Смбатян Николай Костандян и Сергей Смбатян

Фото: Медиамакс


«Мы находимся на Мальте впервые. Очень важно и, одновременно, естественно, представить мастера в европейских странах, поскольку жизненный путь Комитаса тесно связан с Европой, где он учился, преподавал, выступал с концертами, публиковался и нашел свое последнее пристанище»,- заявил Николай Костандян.

Для фотовыставки были отобраны 32 фотографии, a завершается она графической работой Комитаса «Это я».

Фото: Медиамакс


«Думаю, что благодаря выставке и концерту зритель составил достаточное представление о великом композиторе, и это мероприятие станет стимулом для более детального изучения его искусства и биографии.

Фото: Медиамакс


Комитас воспринимается не только как армянский композитор, но и как отображение армянской идентичности, истории армянской музыки и дает возможность показать всему миру наш национальный потенциал», - отметил директор музея-института Комитаса.

Николай Костандян поблагодарил Европейский фонд поддержки культуры в лице президента Константина Ишханова.

Фото: Медиамакс


«Он делает большую работу, чтобы в рамках этого фестиваля армянская культура имела уникальное и доминантное место»,- подчеркнул он.

За открытием выставки «Комитас: жизнь в фотографиях» последовал концерт Мальтийского объединенного камерного хора под руководством лауреата многочисленных премий, певца (тенор) и дирижера Сипана Олаха.

Фото: Медиамакс


«Я исполнял произведения Комитаса на Мальте и раньше, но это были сольные выступления или с ансамблями. Мне поступило предложение собрать хор и впервые исполнить хоровые сочинения Комитаса в Мальте в рамках дней армянской культуры.
 
Для меня это большая честь. Однажды я уже выполнял подобную миссию – в Великобритании, после основания там хора имени Комитаса.
 
Сегодняшнее выступление на Мальте стало историческим событием, которое с большим энтузиазмом было встречено как слушателями, так и исполнителями.
Сипан Олах Сипан Олах

Фото: Медиамакс


Мы отобрали произведения в разных стилях, исходя из моего опыта работы с европейскими исполнителями и хорами. Это уже пятый хор, с которым я представляю армянские произведения.

Фото: Медиамакс


Исполнители присоединились к нам из различных местных хоров, были также сольные певцы из оперного театра. Уверен, в этот вечер они унесли с собой ростки связи с армянской культурой, который со временем подрастут, и сегодняшние участники в дальнейшем будут использовать произведения Комитаса в своих выступлениях», - заключил Сипан Олах.
 
Текст и фотографии: Анна Бубушян (Мальта)

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