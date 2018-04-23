На Мальте прошли мероприятия, посвященные Комитасу

22 апреля в рамках Дней армянской культуры на Мальте открылась выставка «Комитас: жизнь в фотографиях», посвященная основателю армянской композиторской школы, композитору и учителю Комитасу. Также в исполнении камерного хора Мальты впервые прозвучали хоровые произведения великого мастера.



Медиамакс побеседовал с директором музея-института Комитаса Николаем Костандяном.



Николай Костандян и Сергей Смбатян Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Сипан Олах Фото: Медиамакс