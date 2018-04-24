На Мальте звучит музыка Арама Хачатуряна

На Мальте продолжается Международный музыкальный фестиваль, который с каждым днем становится более насыщенным и впечатляющим.
22 апреля в переполненном зале Republic Hall Средиземноморского центра Валлетты состоялась мировая премьера симфонического цикла «Великая Осада» одного из самых известных современных композиторов Алексея Шора, после чего прозвучала бессмертная музыка балета Арама Хачатуряна «Спартак». На сцене под руководством Сергея Смбатяна объединились Государственный симфонический оркестр Армении и филармонический оркестр Мальты.
За этим памятным концертом можно было следить также в прямом эфире телеканала классической музыки Medici TV, активная аудитория которого насчитывает 70.000 тысяч человек.
На пресс-конференции перед концертом директор филармонического оркестра Мальты Зигмунд Мисфуд отметил, что их сотрудничество с Государственным симфоническим оркестром Армении началось в январе 2018 года и развивается с новой силой. Он отметил, что прежде не имел опытa выступлений одновременно двух оркестров, и этот формат будет очень интересным как для самих музыкантов, так и для зрителя.
Сергей Смбатян отметил, что у каждого из оркестров есть свой особый художественный стиль и их объединение позволяет проследить сочетания взаимодополняющих тембров, в результате чего создается мощное звучание.
После концерта (который завершился долгими овациями) Сергей Смбатян поделился своими впечатлениями с Медиамакс.
«Этот концерт очень важен для нашего оркестра, который в этом году выступает в качестве резидента Международного музыкального фестиваля на Мальте. Мальтийский фестиваль пользуется большим авторитетом среди европейского музыкального «движения» - в первую очередь благодаря вовлечению всемирно известных музыкантов. Это большая честь - исполнять Хачатуряна и представлять мировую премьеру в рамках Дней армянской культуры в Валлетте, объявленной культурной столицей Европы 2018 года. Такие проекты – прекрасная возможность представить на мировом уровне нашу культуру и профессиональную исполнительскую школу. В этом контексте важное место занимают совместные исполнения с зарубежными музыкантами», - рассказал Сергей Смбатян.
Анна Бубушян (Мальта)
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