На Мальте звучит музыка Арама Хачатуряна

На Мальте продолжается Международный музыкальный фестиваль, который с каждым днем становится более насыщенным и впечатляющим.



22 апреля в переполненном зале Republic Hall Средиземноморского центра Валлетты состоялась мировая премьера симфонического цикла «Великая Осада» одного из самых известных современных композиторов Алексея Шора, после чего прозвучала бессмертная музыка балета Арама Хачатуряна «Спартак». На сцене под руководством Сергея Смбатяна объединились Государственный симфонический оркестр Армении и филармонический оркестр Мальты.



За этим памятным концертом можно было следить также в прямом эфире телеканала классической музыки Medici TV, активная аудитория которого насчитывает 70.000 тысяч человек.



Сергей Смбатян