Том де Ваал: Самая большая проблема - это «динозавры» РПА

Ереван/Медиамакс/. Старший научный сотрудник Carnegie Europe Томас де Ваал прокомментировал отставку премьер-министра Армении, отметив, что шаг Сержа Саргсяна достоин уважения.

«Прежде всего, должен признать, что имел ошибочное мнение об армянах и плохо представлял их готовность протестовать и требовать изменений. Когда месяц назад я был в Армении, у меня было впечатление, что изменения возможны лишь «сверху». Но я ошибался. Произошедшее можно назвать «идеальным штормом»»,- отметил Том де Ваал.



Он подчеркнул, что «Армения – это классический пример общества, которое настолько несвободно, что люди рассержены, но достаточно свободно, чтобы у них была возможность протестовать». «Это не Россия», - заявил аналитик.



«Важным фактом является то, что в Армении нет системной оппозиции. Есть большая масса молодых людей, являющихся беспартийными. Поскольку Армения сейчас является парламентской республикой, самая большая проблема – это динозавры РПА в Национальном собрании. Как и в России, Украине или Азербайджане, проблема в слиянии политики и крупного бизнеса. Так что - новые выборы крайне необходимы, однако у оппозиции нет структуры или партии, вокруг которой она может объединиться», - отметил Том де Ваал.



Говоря об отставке Сержа Саргсяна, он подчеркнул, что этот шаг достоин уважения.



«Он не Янукович»,- заметил де Ваал. Он провел параллели с отставкой Левона Тер-Петросяна в 1998 году, в которой сыграл роль и Серж Саргсян. Первый президент Армении заявил, что не желает повторять пример Гамсахурдии и предпочитает мирно уйти, напомнил аналитик.



Том де Ваал также заметил, что по его сведениям, Серж Саргсян на самом деле не хотел занимать должность премьер-министра и предпочел бы уступить этот пост кому-либо другому, продолжая оставаться за кулисами. «Однако, по всей вероятности, такого человека не нашлось, и оказалось, что Саргсян был нужен системе больше, чем система ему», - пишет старший научный сотрудник Carnegie Europe.