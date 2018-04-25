Таможенные пункты работают в обычном режиме

Ереван/Медиамакс/. Комитет государственных доходов Армении сообщает, что все таможенные пункты республики работают в обычном режиме.

«Сегодня депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян заявил, что заблокирован таможенный пункт Баграташен.

Комитет государственных доходов официально заявляет, что в данный момент в нормальном режиме работает не только таможенный пункт Баграташен, но и все остальные таможенные пункты»,- отметили в Комитете госдоходов.