Дети из Армении стали открытием Мальтийского фестиваля

Дни армянской культуры, проходящие на Мальте в рамках Международного музыкального фестиваля, стали еще ярче благодаря талантливым детям из Армении. По приглашению Европейского фонда поддержки культуры на Мальте блестяще выступили канунистка, стипендиантка «The Culture and Art» Мери Мусинян, дудукист Геворг Степанян, пианистка Элен Арутюнян и вокалист Ваграм Ованнисян.
Ежедневные концерты юных музыкантов проходят с большим успехом и вызывают неподдельный интерес к дудуку и кануну.
В первый день дети выступили в парламенте Мальты. На концерте присутствовал председатель Палаты представителей Мальты Анжлу Фаруджа, который тепло приветствовал детей.
Лауреат многочисленных премий, одиннадцатилетняя Мери Мусинян уже бывала на Мальте, где выступала в рамках программы «Новые имена» по приглашению Константина Ишханова.
Несмотря на то, что Мери уже выступала в лучших концертных залах мира, в беседе с Медиамакс она призналась, что больше всего любит выступать в ереванском Доме камерной музыки. Вспоминая свое выступление на проекте «Лучше всех» российского Первого канала, Мери рассказала, что приобрела там много друзей, с которыми общается по сей день.
Говоря о своем репертуаре, Мери сказала, что на кануне можно играть все, даже джаз. «Талисманом» Мери является произведение ее учительницы Цовинар Ованнисян «Экспромт», которое она всегда исполняет.
«Мечтаю, чтобы дудук и канун звучали в голливудских фильмах и хочу сыграть со всеми оркестрами мира. Иногда я очень устаю на занятиях, но такая жизнь мне очень нравится»,- призналась Мери.
У десятилетнего дудукиста Геворга Степаняна также есть опыт выступений на большой сцене. В 2017 году он вместе с Дживаном Гаспаряном представлял Армению в Кремлевском дворце на международном фестивале молодых артистов «Happiness», где был удостоен диплома первой степени.
«Кремлевский концерт был очень хорошим, люди лучше узнали дудук, и было очень приятно, когда нам долго апплодировали и не отпускали со сцены»,- вспоминает Геворг.
Для Ваграма Ованнисяна эти гастроли первые. Он говорит, что в их семье пели все и на сцене он чувстувет гордость за то, что продолжает «семейное дело».
17-летняя пианистка Элен Арутюнян - самая старшая в группе. Она с 2012 года является стипендиатом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, играет в джазовом оркестре школы им. Чайковского пор руководством Армена Уснунца.
Элен говорит, что «очень люблю играть джаз, но в будущем вижу себя классическим музыкантом».
В ходе насыщенной концертной программы звучали произведения Комитаса, А. Хачатуряна, Ц. Ованнисян, Л. Малхасяна, также - С. Рахманинова, А. Гершвина, А. Шора.
В концерте приняли участие также местные молодые таланты – пианистки Дафне Деликата (Daphne Delicata) и Лизи Энн Фауре (Lizzie Anne Faure) и сопрано Райса Мари Микалефф (Raisa Marie Mikallef).
На концерте в церкви Святого Августина к юным музыкантам присоединился также 13-летний Дмитрий Ишханов, который также успел стать лауреатом многочисленных конкурсов. Он представлял Мальту на «Классическом Евровидении» 2016 года и стал самым молодым участником за всю историю конкурса.
Анна Бубушян (Мальта)
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