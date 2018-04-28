Дети из Армении стали открытием Мальтийского фестиваля

Дни армянской культуры, проходящие на Мальте в рамках Международного музыкального фестиваля, стали еще ярче благодаря талантливым детям из Армении. По приглашению Европейского фонда поддержки культуры на Мальте блестяще выступили канунистка, стипендиантка «The Culture and Art» Мери Мусинян, дудукист Геворг Степанян, пианистка Элен Арутюнян и вокалист Ваграм Ованнисян.





Общество | 2018-04-24 08:23:51 На Мальте звучит музыка Арама Хачатуряна