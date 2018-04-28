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Домен primeminister.am подвергся кибератаке


Фото: https://adamlevin.com/


Ереван /Медиамакс/. Пресс-служба правительства сообщила сегодня, что предприняты попытки кибератаки домена primeminister.am.

«С фальшивых электронных адресов с данным доменным именем могут быть отправлены письма с прикрепленными материалами, содержащими вирус. При получении писем с указанного домена предлагаем не открывать их или сразу удалить.

Проблема находится в центре внимания специалистов, тем не менее, просим всех быть бдительными», - говорится в сообщении.

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