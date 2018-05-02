Сотрудники аэропорта провели часовую забастовку

Ереван /Медиамакс/. Сегодня утром сотрудники некоторых служб международного аэропорта «Звартноц» провели символическую часовую забастовку.

Один из сотрудников сообщил Медиамакс, что таким образом они хотят поднять свой голос протеста.







«Мы провели шествие по территории аэропорта, к нам присоединились также пассажиры»,- отметил собеседник.



С раннего утра граждане заблокировали дорогу, ведущую в аэропорт.