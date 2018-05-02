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Омбудсмен: Под угрозой оказалось право на охрану здоровья граждан


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Аппарат Омбудсмена с раннего утра получал сигналы о том, что из-за блокирования дорог и мостов граждане не могут реализовать право на охрану здоровья и другие жизненно важные права.

«Звонки касались трудностей, связанных с получением медицинской помощи и доступом в свои квартиры и дома, места работы.

Из-за блокирования дорог и мостов для компетентных органов возникли серьезные затруднения и препятствия для выполнения своих обязанностей»,- говорится в сообщении омбудсмена.

Офис омбудсмена счел крайне тревожными сведения о том, протестующие останавливали машины скорой медицинской помощи, проверяли их и только после, по собственному усмотрению, позволяли передвигаться.

«Тревожно и то, что с целью блокирования городских дорог и трасс напротив машин ставят детей школьного возраста, в том числе – учеников начальных классов»,- говорится в заявлении аппарата омбудсмена.

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