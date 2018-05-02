Движение поездов приостановлено до прекращения блокировки железнодорожных путей

Ереван /Медиамакс/. В связи с массовым блокированием гражданами железнодорожных переездов «Южно-Кавказская железная дорога» временно прекращает осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок.
«Приоритетом ЮКЖД является безопасность граждан, пассажиров и грузов, гарантирование которой в полном объеме невозможно с учетом имеющих место в настоящее время несанкционированных перекрытий путей и вмешательства в работу железнодорожного транспорта.
Движение поездов приостановлено в том числе для обеспечения безопасности перекрывших железнодорожные пути граждан, ведь тормозной путь пассажирского состава при экстренном торможении составляет не менее 800, а грузового – не менее 1 000 метров»,- говорится в сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.