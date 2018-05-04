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МЧС: в «Рио молл» хорошая противопожарная система


Фото: Пресс-служба МЧС

Фото: Пресс-служба МЧС


Ереван /Медиамакс/. 4 мая в торговом центре «Рио молл» было проведено специальное тактическое учение на тему «Эвакуация сотрудников компании и граждан в случае пожара».

Учения показали, что в торгово-развлекательном центре действует достаточно хорошая противопожарная система оповещения и защиты, есть широкие эвакуационные выходы, и центр оснащен современными технологиями, сообщили в МЧС.

Тем не менее, обнаружены и некоторые упущения, в частности, персонал торгового центра не в полной мере владел правилами оказания первой помощи. Сотрудники безопасности торгового центра также не были инфомированы о том, что в случае пожара необходимо встречать и направлять пожарные машины.

Сотрудники Службы спасения МЧС и руководство торгового центра договорились проводить совместные работы по устранению выявленных недостатков.

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