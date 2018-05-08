Армения предстала на Мальте во всей красе

Завершился Шестой Международный мальтийский музыкальный фестиваль, в рамках которого 18-30 апреля прошли Дни армянской культуры. В числе ярких и содержательных мероприятий были фотовыставки, показы фильмов, и, конечно, исключительные концертные вечера с участием мировых звезд классической музыки и Государственного симфонического оркестра Армении.

Начало Дней армянской культуры ознаменовалось концертом, посвященным 115-летию Арама Хачатуряна, которому предшествовало открытие фотовыставки «Международный язык музыки», подготовленной домом-музеем Арама Хачатуряна. На выставке были представлены фотографии композитора в компании всемирных знаменитостей.

Общество | 2018-04-24 08:23:51 На Мальте звучит музыка Арама Хачатуряна

Еще одну выставку подготовил дом-музей Комитаса: «Комитас: жизнь в фотографиях». Экспозиция состояла из 32 фотографий, рассказывающих о различных этапах жизни великого деятеля армянской музыки.

В рамках Дней армянской культуры на Мальте впервые прозвучали хоровые произведения Комитаса. Под руководством дирижера Сипана Олаха Объединенный камерный хор Мальты исполнил 10 песен композитора.

Общество | 2018-04-23 09:39:55 На Мальте прошли мероприятия, посвященные Комитасу

Еще одна важная «премьера» состоялась благодаря сотрудничеству проживающей в Вене пианистки Наре Аргаманян и музыкантов Симфонического оркестра Мальты. Публике была представлена камерная музыка маэстро Тиграна Мансуряна.

На Мальте выступил также ансамбль народных танцев «Аракс», прибывший из Марселя. Энергетика участников ансамбля была столь заразительной, что зрители долго не отпускали молодых танцоров со сцены.

С большим успехом прошли четырехдневные гастроли наших юных музыкантов: канунистка Мери Мусинян, дудукист Геворг Степанян, пианистка Элен Арутюнян и вокалист Ваграм Ованнисян впервые гастролировали вместе. Вдохновленные теплым приемом публики, они обещали вернуться на Мальту с новой программой.

Значительный интерес вызвали показы кинопоэмы «Времена года» Артавазда Пелешяна и фильма «Спасибо, папа» Микаела Погосяна и Грача Кешишяна.

Общество | 2018-04-28 10:02:21 Дети из Армении стали открытием Мальтийского фестиваля

В рамках Дней армянской культуры особое место было отведено фотовыставкам Завена Саргсяна «Хачкары» и «Тайна камней».

Завершение Дней армянской культуры ознаменовалось концертом Трио имени А.Хачатуряна. Своим особым, узнаваемым звучанием трио представило произведения Арама Ильича, «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна, а также семь пьес Алексея Шора.

Эта программа включена в новый альбом трио, выпущенный легендарной компанией Sony.

Дни армянской культуры закрылись концертом «The Magic Cello» лауреата международного конкурса имени Чайковского, виолончелиста Нарека Ахназаряна.

В этот день оркестром дирижировал Тигран Ахназарян - старший брат Нарека. Братья признались, что совместные концерты для них особенны, а взаимопонимание настолько сильно, что даже нет необходимости смотреть друг на друга.

В поистине магической атмосфере прозвучали увертюра-фантазия Чайковского «Ромео и Джульетта», концерт для виолончели с оркестром Э.Элгара и три пьесы А.Шора.

Закрытие Дней армянской культуры символичным образом совпало с традиционным Фестивалем фейерверков на Мальте, и после концерта зрители любовались этим сказочным действом.

Нашей главной гордостью на фестивале был Государственный симфонический оркестр Армении, выступавший в роли резидента. В ходе этого «музыкального марафона» оркестр выступил вместе со звездами первой величины.

Кроме того, под руководством Сергея Смбатяна на сцене объединились оркестры Армении и Мальты для исполнения мировой премьеры симфонического цикла “Великая Осада” А.Шора и гениальной музыки А.Хачатуряна.

Оркестр также на протяжении целого дня играл с шестью финалистами Международного конкурса пианистов, проходящего параллельно с фестивалем.

На итоговой пресс-конференции фестиваля известный композитор и дирижер Криштоф Пендерецкий сказал: «То, что сделал Государственный симфонический оркестр Армении, было очень впечатляюще. Это большое достижение для Армении».

Общество | 2018-04-19 09:59:57 На Мальте открылись Дни армянской культуры

Напомним, что Дни армянской культуры состоялись благодаря Европейскому фонду поддержки культуры при содействии министерства культуры, социальной справедливости и местного самоуправления Мальты, совместно с министерством культуры Армении, Arts Council Malta и Valletta-2018 Foundation.

Анна Бубушян (Мальта-Ереван)