Рубен Варданян: «Это переломный момент для Армении»

Ереван /Медиамакс/. Соучредитель фонда IDeA и гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян считает, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян «должен использовать навыки и воодушевление армян всего мира».

«Армения может стать маяком для других стран, если удастся успешно сформировать правительство, оставаясь в рамках Конституции. Это переломный момент для Армении. У нас есть уникальная и неожиданная возможность превратить свою страну в жизнеспособную, современную, безопасную и развитую родину для всей нации»,- пишет Рубен Варданян в статье в газете Financial Times.



«Важно отметить, что это была не победа одного человека, а целой нации, и, особенно, молодежи. Голос недовольной молодежи должен быть услышан, чтобы они остались в Армении и способствовали формированию успехов нации. Если эйфория снова превратится в разочарование, мы можем стать очевидцами эмиграции всего следующего поколения. Наша хрупкая экономика не сможет противостоять новой утечке мозгов. Радость ликующих на улицах людей должна быть реалистичной. Проблемы Армении не будут решены за ночь. Не следует верить тем, кто обещает привлечь миллиарды долларов инвестиций. Вместо этого, мы должны повысить конкурентоспособность нашей страны»,- отметил соучредитель IDeA.



«Очевидно, что должен сделать новый премьер-министр Армении.



Во-первых, господин Пашинян должен использовать навыки и воодушевление армян всего мира и поддерживать их участие в стимулировании роста Армении. Сейчас идеальное время для нашей страны, чтобы обратиться к своим эмигрантам и попросить их помощи в содействии долгосрочному развитию страны.



Во-вторых, он должен добросовестно претворить в жизнь полученный мандат. Граждане Армении хотят иметь жизнеспособную, богатую страну, которая будет верна принципам справедливости, свободы и равных возможностей. Люди не хотят менять одну олигархию на другую. Новое правительство должно качественно отличаться от предыдущих»,- написал Рубен Варданян.